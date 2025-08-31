مواجهات نارية.. مواعيد مباريات برشلونة وريال مدريد في دوري الأبطال

من المعروف للجميع أن قرعة مواجهات دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد أجريت مع نهاية الإسبوع الماضي والتي شهدت مواجهات من العيار الثقيل، وبعد إجراء القرعة بساعات كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن مواعيد مباريات ريال مدريد وبرشلونة في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد 2025-2026.

وجاءت مواعيد مباريات ريال مدريد كالتالي:

16 سبتمبر – ريال مدريد X أولمبيك مارسيليا

30 سبتمبر – ألماتي X ريال مدريد

22 أكتوبر – ريال مدريد X يوفنتوس

4 نوفمبر – ليفربول X ريال مدريد

26 نوفمبر – أولمبياكوس X ريال مدريد

10 ديسمبر – ريال مدريد X مانشستر سيتي

20 يناير – ريال مدريد X موناكو

28 يناير – بنفيكا X ريال مدريد

كما شهدت القرعة مواجهات ثقيلة للبارسا حيث تحددت مواعيد مباريات برشلونة كالتالي:

18 سبتمبر – نيوكاسل X برشلونة

30 سبتمبر – برشلونة X باريس سان جيرمان

21 أكتوبر – برشلونة X أولمبياكوس

4 نوفمبر – كلوب بروج X برشلونة

25 نوفمبر – تشيلسي X برشلونة

9 ديسمبر – برشلونة X آينتراخت فرانكفورت

21 يناير – سلافيا براج X برشلونة

28 يناير – برشلونة X كوبنهاجن