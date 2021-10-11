مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين عديد من المباريات المهمة والمرتقبة فى كل ملاعب العالم، حيث ينتظر الملايين مباراة منتخبنا الوطنى مع منتخب ليبيا فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 فى قطر، بالإضافة إلى مواجهة ألمانيا ضد مقدونيا الشمالية فى تصفيات أوروبا لنهائيات كأس العالم 2022.

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ومن المقرر أن تنقل قنوات بى إن سبورت جميع تلك المباريات، على أن تنقل قنوات أون سبورت مباريات المنتخب الوطنى فى التصفيات.

مواعيد مباريات تصفيات آسيا

قبرص X مالطة – الساعة السادسة مساء

لاتفيا X تركيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

هولندا X جبل طارق – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

النرويج X الجبل الأسود – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

أيسلندا X ليشتنشتاين – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

مقدونيا الشمالية X ألمانيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

رومانيا X أرمينيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

كرواتيا X سلوفاكيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

سلوفينيا X روسيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

روسيا البيضاء X التشيك– الساعة التاسعة إلا ربع مساء

إستونيا X ويلز – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات تصفيات إفريقيا

موزمبيق X الكاميرون – الساعة الثالثة عصرا

الجابون X أنجولا – الساعة الثالثة عصرا

بوركينا فاسو X جيبوتي – الساعة الخامسة مساء

ساحل العاج X مالاوي – الساعة السادسة مساء

ليبيا X مصر – الساعة التاسعة مساء .. قناة أون سبورت

مواعيد مباريات تصفيات آسيا

تايبيه X إندونيسيا – الساعة الثالثة عصرا