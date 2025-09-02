مواجهات نارية.. مواعيد ظهور عمر مرموش مع السيتي في سبتمبر

يتجهز النجم والفرعون المصري عمر مرموش نجم منتخب مصر لعدد من المواجهات من العيار الثقيل مع فريق مانشستر سيتي بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية خلال شهر سبتمبر، وبالتحديد عقب انتهاء فترة التوقف الدولية.

مواعيد مباريات مانشستر سيتي

وتأتي البداية عندما يستقبل ملعب “الاتحاد”، في السادسة والنصف مساء الأحد الموافق 14 سبتمبر، مباراة الديربي التي تجمع بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

كما ينطلق مشوار مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا في العاشرة مساء الخميس الموافق 18 سبتمبر عندما يستقبل نابولي الإيطالي بملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة الدوري.

ومن المقرر أن يكون مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على أرسنال فى السادسة والنصف مساء الأحد الموافق 21 سبتمبر بملعب “الإمارات”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

كما يذهب مانشستر سيتي كضيفاً على هدرسفيلد تاون في العاشرة إلا ربع مساء الأربعاء الموافق 24 سبتمبر ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، بينما يختتم الفريق السماوي مشواره في شهر سبتمبر بمواجهة بيرنلي في الخامسة مساء السبت الموافق 27 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

عمر مرموش

وفي سياق آخر أصبح عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن دائرة اهتمامات نادي توتنهام تمهيداً للتعاقد معه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن موقع “سيتي إكسترا”، المهتم بأخبار نادي مانشستر سيتي، أن نادي توتنهام سئل عن إمكانية التعاقد مع أحد الثلاثي عمر مرموش وناثان أكي وجيرمي دوكو، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد تعثر صفقة التعاقد مع سافينيو لاعب السيتي.