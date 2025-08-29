أخبار الرياضة

مواجهات نارية لليفربول في قرعة دوري أبطال أوروبا 2025 – 2026

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا موسم 2025 – 2026، التي أجريت مساء الخميس في مدينة موناكو الفرنسية، عن مواجهات قوية لفريق ليفربول الإنجليزي، بطل الدوري المحلي، حيث سيصطدم الريدز في مرحلة الدوري بعدد من عمالقة القارة، أبرزهم ريال مدريد وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد، إلى جانب فرق فرانكفورت الألماني، أيندهوفن الهولندي، مارسيليا الفرنسي، كاراباخ الأذربيجاني، وجالاتا سراي التركي.

جدول مباريات ليفربول في مرحلة الدوري

بحسب القرعة يستضيف ليفربول على ملعبه “أنفيلد” كلًا من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، إضافة إلى أيندهوفن الهولندي وكاراباخ الأذربيجاني.
أما خارج الديار، فسيخوض الفريق الإنجليزي مواجهات صعبة أمام إنتر ميلان الإيطالي، أينتراخت فرانكفورت الألماني، مارسيليا الفرنسي، وغلطة سراي التركي، في جدول مزدحم ينتظر جماهير “الريدز”.

سلوت: “لا مباريات سهلة في دوري الأبطال”

علق المدير الفني لليفربول الهولندي أرني سلوت، على نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا عبر الموقع الرسمي للنادي، مؤكداً أن المنافسة ستكون قوية كما كان متوقعًا، وقال سلوت: “كما ذكرت في الموسم الماضي، لا توجد قرعة سهلة في دوري الأبطال، خاصة مع النظام الجديد للبطولة، وبالتالي كان من الطبيعي أن ننتظر مواجهات صعبة.”

وأضاف المدرب الهولندي أن القرعة تحمل الكثير من الإثارة مع مباريات كبرى سواء في آنفيلد أو خارجه، مشددًا على ثقته في جماهير ليفربول: “نعلم أن كل مباراة ستكون تحديًا، لكنني واثق أن مشجعينا سيقفون خلفنا دائمًا، سواء داخل ملعبنا أو في المباريات الخارجية، لتكون الأجواء الجماهيرية مميزة في جميع اللقاءات، كما أشار سلوت إلى أن “الجماهير ستستمتع بأجندة مزدحمة ما بين مواجهات محلية وأوروبية، لكننا سنكون جاهزين للتحديات المنتظرة”.

