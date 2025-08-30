أخبار الرياضة

مواجهات نارية لليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

آياتي خيري

أجريت قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2025-2026، وأسفرت عن صدامات نارية لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح، بعدما أوقعته أمام كبار القارة العجوز.

مواجهات لا تعرف الرحمة

جماهير “الريدز” ستكون على موعد مع مباريات تحمل طابع الثأر والتاريخ، حيث يلتقي الفريق مع ريال مدريد، أكثر الأندية تتويجاً بالبطولة برصيد 15 لقباً، ومع إنتر ميلان الإيطالي المتوج 3 مرات.

ولن تتوقف الصعوبة عند هذا الحد، إذ تضم مجموعة ليفربول أيضاً مارسيليا الفرنسي وآيندهوفن الهولندي، وهما من الأندية التي سبق لها التتويج باللقب، إلى جانب خصوم أقوياء بحجم أتلتيكو مدريد، آينتراخت فرانكفورت، جالاتا سراي التركي، وكاراباج الأذربيجاني.

النظام الجديد يرفع التحدي

هذه النسخة هي الثانية على التوالي وفق النظام الجديد للبطولة، حيث ارتفع عدد المشاركين من 32 إلى 36 فريقاً، وتم إلغاء مرحلة المجموعات التقليدية لتُستبدل بمرحلة “الدوري”، والتي يخوض خلالها كل فريق ثماني مباريات أمام خصوم مختلفين، ما يزيد من قوة المنافسة وإثارتها.

صلاح في اختبار جديد

وبين كل هذه التحديات، يبقى الأنظار موجهة نحو محمد صلاح، الذي يبحث عن مواصلة كتابة التاريخ بقميص ليفربول، خاصة بعد أن قاد الفريق الموسم الماضي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي العشرين في تاريخه.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


