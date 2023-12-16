مواجهات نارية في الدوريات الأوروبية والعربية.. مباريات اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، العديد من المباريات النارية في الدوريات الأوروبية والعربية، حيث يشهد الدوري الإنجليزي مواجهة مرتقبة بين تشيلسي وشيفيلد يونايتد، ويلتقي مانشستر سيتي مع كريستال بالاس، فيما يسعى نيوكاسل للرد على خسارته أمام فولهام المتألق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وفي الدوري الإسباني، يلتقي أتلتيك بلباو مع أتلتيكو مدريد، فيما يسعى برشلونة للرد على خسارته أمام جيرونا في المباراة الماضية حين يواجه فالنسيا.

كما تقام عدد من المباريات في الدوريات الإيطالية والألمانية، وفي منطقتنا العربية تستمر منافسات الدوري السعودي بمباراتين في الجولة السابعة عشرة، فضلا عن مباريات في دوريات المغرب والجزائر والأردن والإمارات.

الدوري الإنجليزي

الفريقان التوقيت القناة الناقلة تشيلسي – شيفيلد يونايتد 06:00 بتوقيت السعودية beIN Sports HD مانشستر سيتي – كريستال بالاس 06:00 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 1 English نيوكاسل يونايتد – فولهام 06:00 بتوقيت السعودية beIN Sports HD

الدوري الإسباني

الفريقان التوقيت القناة الناقلة أتلتيك بلباو – أتلتيكو مدريد 06:15 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 3 إشبيلية – خيتافي 08:30 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 3 فالنسيا – برشلونة 11:00 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

الفريقان التوقيت القناة الناقلة نابولي – كالياري 08:00 بتوقيت السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني

الفريقان التوقيت القناة الناقلة أوجسبورج – بوروسيا دورتموند 05:30 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 5 لايبزيج – هوفنهايم 05:30 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 5

الدوري السعودي

الفريقان التوقيت القناة الناقلة الرياض – الخليج 06:00 بتوقيت السعودية SSC1 HD الاتفاق – التعاون 09:00 بتوقيت السعودية SSC1 HD

الدوري المصري

الفريقان التوقيت القناة الناقلة إنبي – الإسماعيلي 08:00 بتوقيت السعودية OnTimesports

الدوري المغربي

الفريقان التوقيت القناة الناقلة نهضة بركان – الرجاء الرياضي 06:00 بتوقيت السعودية الرياضية المغربية الوداد الرياضي – المغرب الفاسي 06:00 بتوقيت السعودية الرياضية المغربية

الدوري الجزائري

الفريقان التوقيت القناة الناقلة شبيبة الساورة – نجم مقرة 07:00 بتوقيت السعودية الجزائرية السادسة مولودية الجزائر – إتحاد خنشلة 08:00 بتوقيت السعودية الجزائرية الأولى

الدوري الإماراتي

الفريقان التوقيت القناة الناقلة الوصل – إتحاد كلباء 03:45 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية العين – الوحدة 06:30 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية

الدوري الأردني