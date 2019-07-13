مواجهات نارية.. اعرف بالتفصيل جدول ومواعيد مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2019

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد مباريات نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 ويترقب العديد لمعرفة هوية المنتخبين اللذين سوف يتنافسان على لقب البطولة خاصةً بعد تأهل منتخب الجزائر وتونس لدور نصف النهائي، جديراً بالذكر أن نهائي كأس أمم أفريقيا من المُقرر إقامته على استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة القادمة 19 يوليو 2019، بينما تُقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم 17 يوليو.

موعد مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2019

من المُقرر أن تُقام مباريات نصف النهائي يوم الأحد الموافق 14 يوليو، بين كل من تونس ضد السنغال، والجزائر ضد نيجريا، وقد تأهل منتخب الجزائر على حساب نظيره كوت ديفوار بركلات الترجيح 4-3، بينما استطاع المنتخب التونسي التأهل على حساب مدغشقر بعد الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل عن طريق كل من ساسي، يوسف المساكني، نعيم السليتى.

المباراة التوقيت القناة الناقلة السنغال ضد تونس 18:00 بتوقيت مصر 19:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS MAX HD1 الجزائر ضد نيجيريا 21:00 بتوقيت مصر 22:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS MAX HD1

بينما استطاع منتخب السنغال التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا 2019 بعد أن استطاع الفوز على نظيره بنين بهدف دون مقابل بقدم إدريسا جاي في الدقيقة 70، وأخيراً قد تأهل منتخب نيجيريا على حساب جنوب أفريقيا بعد هدف قاتل قبل انتهاء وقت المباراة الاصلي بدقيقة واحدة لتنتهي المباراة 2-1 لصالح نيجيريا.

موعد مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي

المغلوب من مباراة السنغال ضد تونس سوف يُلاقي المغلوب من مباراة الجزائر ضد نيجيريا يوم الأربعاء القادم الموافق 17 يوليو 2019، أما مباراة نهائي أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الوقت الحالي سوف تُقام يوم 19 يوليو الموافق الجمعة القادمة على استاد القاهرة الدولي، وسوف نتابع معكم عبر موقع نجوم نتائج مباريات نصف النهائي فور نهايتها.