مواجهات مثيرة في دور ال 16 من كأس آسيا.. ونهائي مبكر في الإنتظار

انتهت مواجهات دور المجموعات من كأس آسيا قطر 2024، حيث تأهل 16 منتخب للدور القادم من البطولة.

ونجح المنتخب السعودي في الصعود كأول مجموعته، بعدما حل في صدارة الترتيب بسبعة نقاط، بينما جاء المنتخب التايلاندي في الوصافة بخمسة نقاط، بعد انتهاء مباراته مع الأخضر السعودي بدون أهداف.

فيما أتى المنتخب العماني في المركز الثالث بنقطتين، بينما جاء منتخب قيرغيزستان في المركز الأخير بنقطة واحدة.

مواجهات دور ال 16من كأس آسيا قطر 2024

ومن المقرر أن يكون هناك نهائي مبكر في دور الستة عشر من كأس آسيا قطر 2024، حيث سيلتقي المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي، ويعدان الثنائي من أقوى منتخبات البطولة.