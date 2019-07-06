مواجهات دور ربع النهائي بين المنتخبات المتأهلة لدور 8 من بطولة أمم أفريقيا 2019

تقام الآن مواجهات دور 16 من بطولة أمم أفريقيا 2016، لتحديد مواجهات دور بع النهائي من البطولة، بعد انتهاء الجولة الأولي وتأهل المنتخبات إلى دور 16، البطولة التي اقتربت كثير على الانتهاء وتحديد من هو المنتخب الذي سوف يتم تتويجه بلقب بطل كاس بطولة الأمم الأفريقية 2019، وتشير نتائج المباريات الأولي لدور 16 صعود منتخبات لها تاريخ واسع وكبير بين المنتخبات المشاركة، وأيضا حدوث اكبر مفاجئة في أول مباريات دول 16 ألا وهى خروج منتخب المغرب اقرب المرشحين لحمل لقب البطولة، ولكن لكل مجتهد نصيب استطاع منتخب بنين من خلال لاعبيه الصمود ضد الهجمات الخطيرة لمنتخب المغرب واستطاع الوصول بالمباراة إلى ركلات الجزاء ألترجحيه، التي من الواضح انه يتميز ويتقن لعبها بشكل كبير، فقد حقق الفوز بنتيجة 4-1 ليصعد لدور ربع نهائي البطولة.

ويتم لعب مباريات دور 16 من خلال أقامة مباريتان كل يوم، كل مباراة يخرج منها منتخب واحد فائز، هذا المنتخب ينتقل مباشرا إلى دور 8، ويترقب المنتخب الفائر المباراة الثانية التي تقام في نفس اليوم ولكن في وقت مختلف ليتعرف على من هو خصمه في المباراة القادمة، حتى يعمل على الاستعداد جيدا لخصمه لان المباريات التالية تتسم بالقوة، لوجود افضل ثماني منتخبات في القارة السمراء، وقد تم معرفة أول المواجهات في دور الثمانية وهى بين منتخب بنين ومنتخب السنغال الذي فاز على منتخب أوغندا 1-0، وسوف نوافى حضراتكم بجميع نتائج مباريات دور 16 بعد انتهاء كل مباراة.

المنتخبات المتأهلة لدور 8 بطولة أمم أفريقيا 2019

منتخب بنين. منتخب السنغال.

مواجهات دور 8 بطولة أمم أفريقيا 2019