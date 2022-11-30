مواجهات حاسمة ومصيرية.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-11-2022| أبرزها لقاء الأرجنتين وبولندا

تقام اليوم عدة مباريات ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في كأس العالم قطر 2022، والتي انطلقت أولى مبارياته 20 نوفمبر الحالي ويستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، حيث يتقابل اليوم البولندي ليفاندوفيسكي مهاجم برشلونة الإسباني ونجم المنتخب البولندي أمام “البرغوث” ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان ونجم المنتخب الأرجنتيني.

مباراة الأرجنتين وبولندا

ويلتقي اليوم منتخب الأرجنتين نظيره البولندي في إطار الجولة الأخيرة بالمجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022، حيث تتصدر بولندا المجموعة برصيد 4 نقاط ويليها الأرجنتين والسعودية برصيد 3 نقاط، وتتذيل المكسيك المجموعة برصيد نقطة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأرجنتين وبولندا التاسعة مساء bein Sports HD 2 Max استاد لوسيل

مباراة السعودية والمكسيك

ويسعى المنتخب الأخضر -السعودية- إلى التأهل لدور الـ 16 حينما يواجه اليوم نظيره المكسيك ضمن مواجهات المجموعة الثالثة حيث يمتلك في رصيده 3 نقاط ما يجعل فرصته قوية للصعود لدور الـ 16 حينما يواجه المكسيك اليوم.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السعودية والمكسيك التاسعة مساء bein Sports HD 1 Max استاد لوسيل

مباراة تونس وفرنسا

وفي السياق ذاته تلعب اليوم متصدر المجموعة الرابعة والصاعد إلى دور الـ 16، منتخب فرنسا، حيث يواجه منتخب الديوك -التي تعتبر مباراته تحصيل حاصل- منتخب نسور قرطاج والتي تتذيل المجموعة الرابعة بنقطة حيت تتصدر فرنسا المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يأتي في المركز الثاني أستراليا والمركز الثالث الدنمارك برصيد نقطه.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب فرنسا ضد تونس الخامسة مساء bein Sports HD 1 المدينة التعليمية

مباراة أستراليا والدنمارك

وضمن المجموعة الرابعة أيضا يقام اليوم مباراة الصعود لدور الـ16 التي تجمع بين الدنمارك وأستراليا، حيث يصعد الفائز إلى دور الـ 16 مع منتخب الديوك الفرنسية الذي حجز مقعده في دور الـ 16 مع البرتغال والبرازيل وإنجلترا وهولندا والسنغال.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الدنمارك وأستراليا الخامسة مساء bein Sports HD 2 Max استاد الجنوب

مباريات الدوري المصري اليوم

ومن كأس العالم إلى الدوري المصري حيث تقام اليوم عدة مباريات ضمن منافسات الدوري الممتاز، حيث يلتقي اليوم حرس الحدود أمام بيراميدز، والبنك الأهلي أمام إنبي والاتحاد السكندري يواجه غزل المحلة ونعرضها في الجدول التالي: