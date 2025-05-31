مهيب عبد الهادى : جوزية جوميز قد يعود لتدريب الزمالك

فجّر الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجأة بشأن احتمالية عودة البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الحالي لفريق الفتح السعودي، لتولي تدريب نادي الزمالك مرة أخرى في الموسم القادم.

وأوضح مهيب، عبر برنامجة التلفزيونى على قناة «MBC مصر»، أن إدارة الزمالك تدرس فكرة إعادة جوميز إلى القيادة الفنية للفريق، خاصة بعد نجاحه مؤخراً في قيادة الفتح السعودى للبقاء في دوري روشن السعودي، وإنهاء الموسم بانتصار مهم على النصر.

وأشار مهيب عبد الهادى إلى أن هناك جلسة مرتقبة ستجمع مسؤولي الزمالك بالمدرب البرتغالي خلال الفترة المقبلة، وذلك لبحث إمكانية عودته إلى القلعة البيضاء، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

كما أكد أن جوميز من المنتظر أن يتواجد في القاهرة لقضاء إجازة، وهي فرصة سيستغلها مسؤولو الزمالك لعقد الاجتماع المنتظر، وفتح ملف العودة رسمياً