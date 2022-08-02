بعد هبوط النادي الاهلي السعودي.. عمر السومة يقترب من الانتقال لنادى الوحدة

أشارت صحيفة ”الميدان الرياضي“ أن اللاعب ذو الأصول السورية عمر السومة لاعب الأهلي السعودي يقترب من مغادرة النادي، والانتقال إلى فريق الوحدة السعودي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

النادي الأهلي السعودي

وأضافت الصحفية أن نادى الوحدة الصاعد حديثا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. يرغب في ضم اللاعب لمدة موسم واحد فقط، على سبيل الإعارة خلال الموسم الكروي الجديد.

وكان مهاجم نادي أهلي جدة “عمر السومة” قد تلقى عدة عروض للانتقال خلال الميركاتو الصيفي الحالي.. إلا أنه قد أبدى رغبته في الاستمرار في اللعب داخل دوري كأس المحترفين السعودي.. رغم تقديم اندية من مصر والسعودية وقطر عروضا لاستعارة المهاجم البارز عربيا، والذي يتقن اللعب بكلتا قدمية.

ومن جانبها كما كشفت جريدة الراية القطرية، عن تقديم من العربي القطري عرضا لضم السومة، في صفقة إعارة لمدة موسم واحد.. ليسد غياب المحترف الإسباني مارك مونبيسا، الذي تعرض لإصابة عطلته عن اللحاق بانطلاقة دوري نجوم قطر.

هبوط النادي الاهلي السعودي

جدير بالذكر أن عمر السومة البالغ من العمر 33 عاما، انضم للنادي الأهلي السعودي في عام 2014.. ويلعب في مركز الهجوم ، منذ قدومه من نادى القادسية الكويتي.

جاء ذلك بعد محاولة عدد من لاعبى الأهلي البحث عن مفر سواء بالإعارة أو بفسخ العقد، للخروج من الفريق بعد تحطيم آمال الجماهير وهبوط الفريق للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى.