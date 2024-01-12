مهاجم الأهلي الأسبق يقترب من الزمالك

نشرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن نادي بوردو الفرنسي يفكر في بيع عدد من لاعبيه خلال الفترة المقبلة، أملا في إنقاذ النادي من الأزمة المالية التي يمر بها في الوقت الحالي.

أليو بادجي مهاجم بوردو الفرنسي الحالي - المصدر موقع الوطن سبورت

وذكرت الصحيفة أن النادي الفرنسي يتجه لبيع خمسة لاعبين من صفوف الفريق، من بينهم مهاجم الفريق الحالي والأهلي السابق السنغالي أليو بادجي، الذي انتقل من صفوف أميان الفرنسي في صيف 2023.

ارتباط اسم أليو بادجي بالزمالك

وأضافت الصحيفة بأن النادي يبحث عن مستثمر لحل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، بالإضافة لعرض أكثر من لاعب للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويذكر أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الفريق، تحدث أن اللاعب السنغالي أليو بادجي دخل في اهتمامات القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

على الجانب الآخر خاض مهاجم الأهلي الأسبق السنغالي أليو بادجي 15 مباراة مع بوردو، استطاع أن يصنع من خلالها هدف واحد، لكنه لم يسجل أية أهداف طوال موسم 2023-2024.