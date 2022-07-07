مهاجم إنبي يقترب من الزمالك ومصادر تشير إلى توقيع اللاعب

بدأ موسم الإنتقالات الصيفية ساخناً وبدأ الصراع المستمر في حسم الصفقات، يسعى كل فريق لضم عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف فريقه للمنافسة خلال الموسم المقبل على البطولات التي سيشارك بها، ولا شك أن الصراع الأقوي في الصفقات هو صراع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في ضم اللاعبين المميزين في الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يحصل على توقيع إيبوكا ويتبقى النادي

كشف مصادر قوية أن نادي الزمالك حصل على توقيع اللاعب النيجيري جون إيبوكا مهاجم نادي إنبي، وأكد المصدر أن نادي الزمالك يستعد لبدأ المفاوضات بشكل رسمي مع النادي البترولي نادي إنبي، حيث أن عقد اللاعب يمتد لموسم ونص ولا يوجد شروط جزائية ويتقاضي اللاعب ما يقارب 2 مليون و 200 ألف جنيه، ويسعى نادي الزمالك لإنهاء الصفقة لصالحه لدعم خط هجومه بعد إعلان المغربي أشرف بن شرقي عن رحيله نهاية الشهر الجاري.

موقف إنبي من العروض المقدمة للاعب إيبوكا

وأشارت تقارير أن نادي إنبي لا يمانع بيع اللاعب النيجيري جون إيبوكا ولكن بشرط وصول عرض مناسب يستفيد منه النادي مادياً، وأكدت أن اللاعب لم يصله أي عرض رسمي حتى الآن وأن الكلام المتداول في الإعلام المصري ما هو إلا إجتهاد صحفيين وإعلاميين، كما تداولت بعض الأخبار أن الأهلي يسعى جاهداً هو الأخر في ضم مهاجم قوي وجاء إيبوكا من ضمن الأسماء المطروحة على الجهاز الفني.