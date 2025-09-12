من يخلف الخطيب؟ سباق الرئاسة في الأهلي يشتعل

بعد إعلان الكابتن محمود الخطيب اعتذاره عن خوض انتخابات الرئاسة القادمة لأسباب صحية، فتح الباب أمام مجموعة من الأسماء المرشحة لقيادة النادي الأهلي في المرحلة المقبلة.

ياسين منصور

برز اسم رجل الأعمال الشهير كأحد أبرز المرشحين المحتملين. يمتلك ياسين منصور خبرة إدارية واقتصادية كبيرة، وسبق له العمل في النادي عبر رئاسة شركة الكرة

مما يجعله خيارًا مطروحًا بقوة لخبرته في الجانب الاستثماري والإداري، من اجل قيادة سفينة القلعة الحمراء.

محمود طاهر

تتردد أنباء عن إمكانية عودة الرئيس السابق محمود طاهر لخوض الانتخابات، لكن المقربين منه نفوا هذه الأنباء في الوقت الحالي، مؤكدين أنه يفضل الابتعاد عن العمل العام لأسباب شخصية وعائلية.

ومع ذلك، يبقى اسم طاهر مطروحًا بقوة لدى شريحة كبيرة من أعضاء النادي.

طاهر أبوزيد

يعتبر طاهر أبوزيد، نجم الأهلي السابق ووزير الرياضة الأسبق، من الأسماء البارزة التي قد تخوض السباق. يمتلك أبوزيد خبرة كبيرة في العمل العام والإدارة

وهو ما يجعله مرشحًا له ثقله في المشهد الانتخابي واحتمالية دخول سباق انتخابات الهلي على مقعد الرئاسة.

المهندس خالد الدرندلي

اسم آخر قد يدخل المنافسة هو المهندس الدرندلي، الذي يمتلك خبرة إدارية واسعة داخل النادي، ويحظى بدعم قطاع من أعضاء الجمعية العمومية.