من هو ويلمار حكم مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي 2024؟

أعلنت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن اسم حكم مباراة الهلال والنصر مباراة ديربي الرياض والتي ستقام يوم الجمعة المقبلة، والتي تعد من أهم المباريات في المملكة حيث تجمع فريقين من أقوى الفرق في الدوري السعودي، وبعد طرح تذاكر مباراة الهلال والنصر في ساعات قليلة عبر Blu Store تم الإعلان عن نفاذ التذاكر، إذ يترقب الجمهور مباراة قوية بين الفريقين، ومع الإعلان عن اسم ويلمار رولدان الحكم الكولومبي يرغب الجمهور من هو حكم مباراة الديربي.

تم تعيين الحكم الكولومبي ويلمار لإدارة مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الجولة 15 من دوري روشن للمحترفين، ويملك ويلمار مسيرة تحكيمية كبيرة إضافة إلى مشاركته من قبل في مباراة بالدوري السعودي، إذ تعد أبرز المعلومات حول حكم مباراة الديربي التالية:

بدأ الحكم الكولومبي مسيرته التحكيمية على المستوى المحلي عام 2003، وأصبح حكمًا دوليًا في عام 2008.

يتميز ويلمار رولدان بخبرته الواسعة، حيث شارك فى نسختين من كأس العالم، وأدار أكثر من 450 مباراة في مسيرته.

سبق لويلمار أن أدار نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس الأخير.

أدار مواجهة سابقة في الدوري السعودي تجمع النصر والرائد.

🚨 رسمياً: 🇨🇴 الكولومبي ويلمار رولدان يقود ديربي الهلال والنصر ✅ 🔵🔵🔵🔵🔵🔵

🟡🟡🟡🟡🟡🟡 pic.twitter.com/iHX1HD5QPC — أخبار الهلال (@hilalstuff) November 26, 2023

تنطلق مباراة ديربي الرياض يوم الجمعة المقبلة 1 ديسمبر، وذلك في منافسات الجولة 15 من دوري روشن، حيث يمكنك أن تتابع المباراة الساعة 9.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بتعليق من “فارس عوض ومدحت شلبي” على قناة SSC HD، فيما يتم نقل المباراة أيضا بتعليق أحمد النفيسة على قناة SSC SD.