من هو وليد الكرتي الذي تم اختياره رجل المباراة في لقاء بيراميدز وأسوان

فاز فريق بيرميدز على أسوان في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة 14 من أبريل عام 2023، ضمن مباريات المجموعة 25 بالدوري العام المصري، وتم اختيار اللاعب وليد الكرتي كرجل للمباراة، وهو الذي كان سبباً رئيسياً في فوز فريقه أمس، حيث ساعد زملائه في الملعب على استغلال الفرص استغلالاً جيداً مما جعلهم يتفوقون على نادي أسوان في عقر داره بثلاثية نظيفة، وبعد الفوز والاختيار الصائب للرجل، سجلت محركات البحث حالة من البحث المكثفة عن اللاعب، ونحن نقدم لكم بانوراما كاملة عنه ومشواره مع الكرة والاحتراف.

بطاقة تعارف بـ وليد الكرتي

الجنسية: مغربي.

الميلاد: خريبة المغرب، في 23 من يوليو عام 1994، ويبلغ من العمر “39” عاما.

يلعب في مركز وسط هجوم.

يلعب في نادي بيراميدز المصري.

الفرق التي لعب لها

لعب لنادي أولمبيك خريبكة عام 2011.

لعب لنادي الوداد الرياض في عام 2013.

لعب لنادي بيراميدز المصري في عام 2021.

لعب لمنتخب المغرب تحت 20 سنة في عام 2012.

لعب لمنتخب بلاده للمحليين تحت 14 سنة في عام 2014.

لعب في المنتخب المغربي تحت 23 سنة في عام 2017.

ترتيب بيراميدز في الدوري المصري

وكانت مباراة الأمس التي تم اختياره فيها رجل المباراة، قد أقيمت ضمن مباريات الأسبوع رقم 25 في مسابقة الدوري العام المصري الممتاز، وكان اللاعب “فخري لاكاي” قد افتتح التهديف في الدقيقة 31 بإحرازه الهدف الأول لبيراميدز، وفي الدقيقة الأولي من الوقت الضائع للمباراة، سجل نفس اللاعب الهدف الثاني، وأضاف اللاعب “بلاتي توريه” الهدف الثالث قبل صافرة النهاية بثواني معدودة .

وبهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز من النقاط إلى 43 نقطة ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري العام المصري، أما فريق أسوان فيتجمد رصيده من النقاط عند 28 نقطة ويحتل المركز الثالث عشر من المسابقة.