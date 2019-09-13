من هو وجيه عبد الحكيم لاعب الإسماعيلي سؤال الجميع الان بعد التألق اللافت لهذا النجم الصاعد وبقوة في عالم كرة القدم، ونقدم لكم السيرة الذاتية لوجيه عبد الحكيم وتاريخه مع عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها من قبل، ومسيرته الدولية، ونقدم معلومات من وجيه عبد الحكيم CV، ويبدو أن هذا اللاعب المتميز سيكون له شأن كبير خلال الفترة القادمة، وسيلمع اكثر وأكثر في سماء كرة القدم المصرية.







من هو وجيه عبد الحكيم لاعب الإسماعيلي والسيرة الذاتية له

وجيه عبد الحكيم من مواليد 1998 أي إن لاعب الإسماعيلي المتميز يبلغ من العمر الان 21 سنة، على الرغم من صغر سنه إلا أن هذا النجم لاعب لمنتخب مصر للمحليين عام 2017، هذا المنتخب الذي شكله المدير الفني هاني رمزي، ونجح وجيه عبد الحكيم في تسجيل هدف فوز مصر على ليبيا بنتيجة 1-0، يلعب وجيه عبد الحكيم في مركز الجناح أو في مركز المهاجم الصريح.







وجيه عبد الحكيم لاعب الإسماعيلي بدأ مسيرة التألق مع نادي ألعاب دمنهور، وفي يناير 2017 يتعاقد النادي الإسماعيلي مع اللاعب الشاب في عقد لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، يبدو أن موسم 2019-2020 سيشهد الإنطلاقة الحقيقة للنجم مع الدراويش، بعدما نجح في تسجيل هدفين في شباك الأهلي بنغازي في البطولة العربية، وهي أول مباراة رسمية للإسماعيلي في الموسم الجديد.