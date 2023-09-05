من هو منافس الأهلي في كأس العالم للأندية 2023؟

أجريت اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، قرعة كأس العالم للأندية، في النسخة الجديدة التي ستقام على أراضي المملكة العربية السعودية، وبمشاركة اتحاد جدة بطل دوري روشن السعودي للمحترفين، وممثل البلد المضيف في المونديال.

تصميم للأهلي أمام منافسه في كأس العالم للأندية - مصدر الصورة: الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر.

الأهلي يواجه اتحاد جدة أو أوكلاند سيتي

وأسفرت القرعة عن مواجهة اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي الأول لكأس العالم للأندية، على أن يتأهل الفائز لمواجهة الأهلي بطل أفريقيا في الدور ربع النهائي من البطولة العالمية.

بطل إفريقيا يبدأ رحلته في مونديال الأندية ٢٠٢٣ بمواجهة الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي 🦅🔴 pic.twitter.com/1VYGjmWiOo — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 5, 2023

موعد أول مباراة للأهلي في كأس العالم للأندية

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 15 ديسمبر المقبل موعدًا لمواجهة الأهلي أمام الفائز من مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي، في أولى مباريات ربع نهائي البطولة.

فيما سيلتقي الفائز من المواجهتين السابقتين في الدور نصف النهائي، أمام بطل كوبا ليبرتادوريس، والذي لم يتحدد حتى الآن.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023

وحصلت شبكة قنوات إس إس سي SSC السعودية الرياضية، على الحقوق الخاصة ببث وإذاعة جميع مباريات كأس العالم للأندية في نسختها الفريدة من نوعها ولأول مرة على أراضي المملكة.

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