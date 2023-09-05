أخبار الرياضة

من هو منافس الأهلي في كأس العالم للأندية 2023؟

محمود محمد عبد العال

أجريت اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، قرعة كأس العالم للأندية، في النسخة الجديدة التي ستقام على أراضي المملكة العربية السعودية، وبمشاركة اتحاد جدة بطل دوري روشن السعودي للمحترفين، وممثل البلد المضيف في المونديال.

- صورة 1 - من هو منافس الأهلي في كأس العالم للأندية 2023؟

تصميم للأهلي أمام منافسه في كأس العالم للأندية - مصدر الصورة: الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر.

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الأهلي يواجه اتحاد جدة أو أوكلاند سيتي

وأسفرت القرعة عن مواجهة اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي الأول لكأس العالم للأندية، على أن يتأهل الفائز لمواجهة الأهلي بطل أفريقيا في الدور ربع النهائي من البطولة العالمية.

موعد أول مباراة للأهلي في كأس العالم للأندية

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 15 ديسمبر المقبل موعدًا لمواجهة الأهلي أمام الفائز من مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي، في أولى مباريات ربع نهائي البطولة.

فيما سيلتقي الفائز من المواجهتين السابقتين في الدور نصف النهائي، أمام بطل كوبا ليبرتادوريس، والذي لم يتحدد حتى الآن.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023

وحصلت شبكة قنوات إس إس سي SSC السعودية الرياضية، على الحقوق الخاصة ببث وإذاعة جميع مباريات كأس العالم للأندية في نسختها الفريدة من نوعها ولأول مرة على أراضي المملكة.

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محمود محمد عبد العال

حاصل على ليسانس اللغات والترجمة، جامعة الأزهر الشريف.
كاتب رياضي وتقني منذ 4 سنوات.
أعمل في موقع نجوم مصرية والفجر الرياضي والمايسترو الرياضي وسعودي فايف.
عملت من قبل في عدة مواقع إلكترونية وهي: بلس 90، في المدرج، كورة جيت.

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