من هو معلق مباراة الوحده والنصر اليوم السبت 2023/11/11 بدوري روشن؟

أعلنت قناة SSC السعودية الرياضية عن معلق مباراة الوحدة والنصر وذلك ضمن مباريات الجولة 13 من دوري روشن للمحترفين، حيث تنطلق المباراة بين الفريقين الساعة 21.00 مساء اليوم، فيما يتم نقل المباراة عبر القنوات المشفرة والمجانية للقناة السعودية، كما يمكنك أن تتابع المباراة في بث مباشر عبر الإنترنت من خلال منصة شاهد VIP، ويعلق على أحداث المباراة عبر القناة المشفرة “فارس عوض، محمد حسين، ويعلق على القناة المجانية “فهد عريشي”.

صورة جماهير النصر السعودي، صفحة نادي النصر منصة X

أعلن نادي الوحدة الرياضي عن إتاحة تذاكر مباراة الوحدة والنصر، وذلك ضمن منافسات الجولة 13 حيث يمكنك حجز تذاكر المباراة من خلال الدخول إلى رابط تذاكر الوحده والنصر، والتسجيل في المنصة لحجز التذاكر، وتتراوح أسعار تذاكر المباراة ما بين (30 – 50 – 75 – 200) ريال سعودي.

يسعى النصر إلى الفوز بمباراة اليوم ضد الوحدة حيث يرغب الجمهور في أن يحافظ الفريق على الانتصارات الأخيرة، إذ يدخل النصر مباراة اليوم بالتشكيل المتوقع التالي:

حارس المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغانم، عبدالإله العمري، محمد فتيل، أليكس تيليس.

خط الوسط: سامي النجعي، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: مارسيلو بروزوفيتش، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، تاليسكا.

يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 28 نقطة بفارق 7 نقاط عن الهلال، والذي لعب 13 مباراة بينما النصر خاض 12 مباراة فقط، ويأتي الوحدة في المركز 8 برصيد 16 نقطة، ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.