من هو معلق مباراة الوحده والنصر اليوم السبت 2023/11/11 بدوري روشن؟
أعلنت قناة SSC السعودية الرياضية عن معلق مباراة الوحدة والنصر وذلك ضمن مباريات الجولة 13 من دوري روشن للمحترفين، حيث تنطلق المباراة بين الفريقين الساعة 21.00 مساء اليوم، فيما يتم نقل المباراة عبر القنوات المشفرة والمجانية للقناة السعودية، كما يمكنك أن تتابع المباراة في بث مباشر عبر الإنترنت من خلال منصة شاهد VIP، ويعلق على أحداث المباراة عبر القناة المشفرة “فارس عوض، محمد حسين، ويعلق على القناة المجانية “فهد عريشي”.
أعلن نادي الوحدة الرياضي عن إتاحة تذاكر مباراة الوحدة والنصر، وذلك ضمن منافسات الجولة 13 حيث يمكنك حجز تذاكر المباراة من خلال الدخول إلى رابط تذاكر الوحده والنصر، والتسجيل في المنصة لحجز التذاكر، وتتراوح أسعار تذاكر المباراة ما بين (30 – 50 – 75 – 200) ريال سعودي.
اليـــوم يظهـــر #العالمي 🤩
⏱️ العـالـم بتـوقيـت الـنـصـر 🌏#النصر_الوحدة | #AlNassrAlWehda pic.twitter.com/OtKnsuh0e5
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 10, 2023
يسعى النصر إلى الفوز بمباراة اليوم ضد الوحدة حيث يرغب الجمهور في أن يحافظ الفريق على الانتصارات الأخيرة، إذ يدخل النصر مباراة اليوم بالتشكيل المتوقع التالي:
- حارس المرمى: نواف العقيدي.
- خط الدفاع: سلطان الغانم، عبدالإله العمري، محمد فتيل، أليكس تيليس.
- خط الوسط: سامي النجعي، أوتافيو مونتيرو.
- خط الهجوم: مارسيلو بروزوفيتش، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، تاليسكا.
يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 28 نقطة بفارق 7 نقاط عن الهلال، والذي لعب 13 مباراة بينما النصر خاض 12 مباراة فقط، ويأتي الوحدة في المركز 8 برصيد 16 نقطة، ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.
|المعلومات
|التفاصيل
|المباراة
|النصر ضد الوحدة
|الموعد
|السبت 11 نوفمبر
|الوقت
|9:00 مساءً
|القناة الناقلة
|SSC – شاهد VIP
|المعلقين
|فارس عوض، محمد حسين، فهد عريشي
|الحكم
|فيرناو غيريرو
|الملعب
|استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية