من هو معلق مباراة الهلال والجبلين اليوم الإثنين 2023/9/25 كأس خادم الحرمين الشريفين؟

يخوض نادي الهلال مباراة قوية أمام فريق الجبلين في بداية منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يسعى الهلال إلى تعويض التعثر الأخير للفريق أمام نادي ضمك في منافسات الدوري حيث تعادل الهلال وخسر نقطتين وسط أداء مخيب للفريق، ويتم نقل مباراة اليوم على قناة السعودية الرياضية SSC حيث يمكنك متابعة المباراة عبر إضافة تردد القناة السعودية ومتابعة المباراة بتعليق المعلق الكبير “عبد الله الحربي”.

المصدر: صفحة نادي الهلال السعودي- اكس

بدأت مباريات كأس خادم الحرمين من يوم الأحد الماضي حيث أقيمت مباراة الاتفاق وجدة والشباب والباطن بالإضافة لمواجهة التعاون والقادسية ومباراة الحزم والعربي، بينما تقام مباراة أحد والنصر بعد نهاية مباراة الجبلين والهلال والتي تنطلق الساعة 6.00 مساء بتوقيت مكة، حيث تقوم قناة السعودية الرياضية بنقل المباراة، ويضم جدول مباريات اليوم بالمعلقين كل من:

الفريق الأول الفريق الثاني الموعد الاستاد القناة الناقلة الجبلين الهلال 6:00 مساءً مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية SSC النجمة الرائد 6.00 مساءً ملعب إدارة التعليم SSC أحد النصر 9:00 مساءً مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية SSC ضمك القيصومة 9:00 مساءً مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية SSC

تم طرح تذاكر الهلال والجبلين حيث جاءت أسعار التذاكر مرتفعة بعض الشيء إذ تأتي الدرجة الموحدة بسعر 165 ريالا سعوديا، بينما تصل سعر تذكرة الدرجة الفضية إلى قيمة 550 ريالا سعوديا، ويمكنك الدخول الى رابط تذاكر الهلال والجبلين لحجز التذكرة وحضور المباراة فيما يحتاج الهلال إلى الفوز على الجبلين بمباراة اليوم إذ يجهز الفريق تشكيلة قوية لحسم المباراة مبكرا بالقائمة المتوقعة التالية: