من هو معلق مباراة النصر وبرسبوليس اليوم الإثنين 2023/11/27 بدوري أبطال آسيا؟

يعود نادي النصر مرة أخرى إلى منافسات دوري أبطال آسيا وذلك عندما يستضيف فريق برسبوليس الإيراني في منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2023، حيث نجح فريق النصر في حسم التأهل إلى الدور القادم من البطولة قبل جولتين على النهاية، إذ يتصدر الفريق برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات وبفارق خمسة نقاط عن أقرب منافسيه برسبوليس، وكانت القنوات الناقلة للمباراة أعلنت عن اسم معلق مباراة النصر وبرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا.

لاعبي نادي النصر السعودي- المصدر صفحة نادي النصر منصة X

معلق مباراة النصر وبرسبوليس

يتم نقل مباريات النصر في آسيا عبر عدد كبير من القنوات حيث يمكنك أن تتابع المباراة في السعودية من خلال قناة SSC الرياضية والتي تمتلك حقوق البث داخل المملكة، فيما يتم نقل المباراة عبر قناة الكأس ten وقناة بي إن سبورت Asia، حيث يمكنك متابعة المباراة اليوم بأصوات كل من:

المعلق خالد الحدي (الكأس 10).

المعلق عصام الشوالي (بي إن سبورت).

المعلق رؤوف خليف مشاري القرني (السعودية الرياضية SSC).

موعد مباراة النصر اليوم في آسيا

يستضيف فريق النصر على ملعب الأول بارك في الرياض فريق برسبوليس الإيراني، وذلك ضمن منافسات الجولة 5 من مباريات إياب دوري الأبطال، حيث انتهت مواجهة الذهاب لصالح النصر بهدفي (محمد قاسم، عبدالرحمن غريب)، فيما تنطلق مباراة اليوم الساعة 9.00 بتوقيت مكة المكرمة والساعة 8.00 بتوقيت القاهرة.

البيانات التفاصيل المباراة النصر ضد برسبوليس الموعد الإثنين 27 نوفمبر، الساعة 9:00 مساءً القنوات الناقلة SSC- beIN Sports- Alkass الملعب استاد الأول بارك البطولة دور مجموعات دوري أبطال آسيا، الجولة الخامسة

تشكيلة النصر المتوقعة

يحتاج النصر إلى تحقيق فوز في مباراة اليوم بالرغم من حسم التأهل إلى الدور القادم من البطولة، ولكن يواجه النصر منافسة قوية على لقب دوري أبطال آسيا وخاصة مع غيابه فترة طويلة عن البطولة، حيث يشارك الفريق في مباراة اليوم بالتشكيل المتوقع التالي: