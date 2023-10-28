من هو معلق مباراة الفيحاء والنصر اليوم السبت 2023/10/28 بدوري روشن السعودي؟

أعلنت قناة السعودية الرياضية SSC عن قيامها بنقل مباراة الفيحاء ضد النصر مساء اليوم السبت في منافسات الجولة 11 من دوري المحترفين السعودي، حيث أعلنت SSC عن اسم معلق مباراة النصر والفيحاء وهو المعلق “عيسى الحربين” على قناة SSC 1HD والمعلق “عبد الله الغامدي” على قناة SSC 5HD، ويمكنك أن تتابع مباراة الفريقين اليوم على القناة المجانية للسعودية الرياضية على القمر الصناعي عرب سات وتبث على تردد (12418- H)، كما يتم نقل المباراة عبر منصة شاهد VIP.

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تنطلق مباراة النصر والفيحاء مساء اليوم السبت الساعة 6.00 بتوقيت مكة المكرمة والخامسة بتوقيت القاهرة، حيث تنال مباريات النصر متابعة كبيرة في الفترة الأخيرة وخاصة مع انتقال الدون كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق ومع الأداء المتميز الذي قدمه النصر، إذ يتصدر الفريق ترتيب مجموعته في بطولة آسيا 2023، ويسعى إلى اللحاق بمتصدر الدوري نادي الهلال وذلك بالفوز على فريق الفيحاء.

اليـوم يظهـر العـالمـي 🤩 🆚 | ⁧#النصر_الفيحاء

⏱️ | الساعة السادسـة مساءً

🏟️ | استـاد الملك فهد الدولي بالتوفيق للعالمي 💛 pic.twitter.com/PyLjqgelfs — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 28, 2023

يحتاج النصر إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل اللحاق بالهلال والذي فاز مؤخرا على نادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تضم قائمة النصر لمباراة الفيحاء اليوم مجموعة مميزة من النجوم ومن المتوقع أن يخوض فريق النصر المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: العقيدي.

خط الدفاع: بوشل، العمري، مادو، تيليس.

خط الوسط: الحسن، فوفانا، أوتافيو.

خط الهجوم: تاليسكا، ماني، رونالدو.

يأتي فريق النصر في المركز الرابع بترتيب الدوري السعودي، وذلك برصيد 22 نقطة بعد 10 مباريات، فيما يأتي الفيحاء في المركز الثامن وبرصيد 14 نقطة، حي يأتي نادي النصر خلف فريق الفتح والتعاون وبفارق 7 نقاط عن الهلال وذلك قبل مباراة اليوم، حيث يأتي ترتيب النصر والفيحاء في الدوري السعودي كالتالي: