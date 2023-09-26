من هو معلق مباراة العين والأهلي اليوم الثلاثاء 2023/9/26 كأس خادم الحرمين الشريفين؟

أعلنت قناة السعودية الرياضية SSC عن اسم معلق مباراة العين والأهلي وذلك في إطار منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يعلق على مباراة الفريقين المعلق الكبير “مشاري القرني”، وذلك على قناة الرياضية SSC HD، حيث يمكنك متابعة المباراة من خلال تنزيل تردد القناة الرياضية المجاني، حيث تنطلق المباراة الساعة 6.00 مساء اليوم بجانب ثلاث مباريات أخرى تقام اليوم الثلاثاء في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين في الدور 32 من البطولة.

المصدر: صفحة نادي الاهلي- اكس

يحاول الأهلي تعويض الخسارة الأخيرة من الدوري السعودي حيث تعرض لخسارة أمام فريق النصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، حيث تنطلق مباراة اليوم الساعة 6.00 مساء على قناة الرياضية SSC، ويمكنك متابعة المباراة على منصة شاهد VIP، وتقام على إستاد مدينة الملك سعودي الرياضية في الباحة.

اسم المباراة التاريخ الوقت المعلق الملعب البطولة الأهلي – العين 2023-09-26 18:00 بتوقيت السعودية مشاري القرني مدينة الملك عبدالله الرياضية، جدة كأس خادم الحرمين الشريفين

تقام اليوم أربع مواجهات في إطار منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين تضم مواجهة الأهلي والعين بينما تقام بمباراتين في الساعة 9.00 وتجمع كل من (الخلود والاتحاد) ومباراة (الفيصلي والطائي)، بينما يواجه الرياض الفيحاء الساعة 6.00، ويتم استكمال مباريات الكأس في الجولة الأخيرة غد الأربعاء بأربع مباريات أخرى من أجل التأهل إلى دور من النهائي.

جدول معلقي مباريات الدور ال32 من كأس الملك السعودي على SSC

الاحد 24 إلى الاربعاء 27 سبتمبر pic.twitter.com/61lcMx7jfu — جدول المباريات (@mi2040mim) September 24, 2023

تم طرح تذاكر الأهلي والعين عبر منصة حجز التذاكر، إذ يمكنك الدخول إلى رابط تذاكر الأهلي والعين من أجل الحصول على تذكرة المباراة، حيث تشهد مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة حضور عدد كبير من الجماهير، فيما من المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل التالي: