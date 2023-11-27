من هو معلق مباراة الاتحاد وأجمك الأوزبكي بدوري أبطال آسيا اليوم الإثنين 2023/11/27 والقنوات الناقلة؟

يخوض فريق الاتحاد مواجهة قوية اليوم الإثنين 27 نوفمبر وذلك ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2024، حيث يسعى نادي الاتحاد لتأكيد تصدره للمجموعة الثالثة بدوري الأبطال، وذلك من خلال تحقيق نتيجة إيجابية على الفريق الأوزبكي بمباراة اليوم الهامة، كان الاتحاد قد غادر إلى أوزبكستان من أجل المواجهة المرتقبة، فيما أعلنت القنوات الناقلة للمباراة عن اسم معلق مباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا.

تنطلق مباراة أجمك أمام الاتحاد الساعة 6.00 بتوقيت القاهرة والساعة 7.00 بتوقيت مكة المكرمة، حيث تقام المباراة على استاد ميتالورج في أوزبكستان، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة، في إياب دور المجموعات حيث انتهت مباراة الذهاب لصالح الاتحاد والذي فاز بثلاثة أهداف دون مقابل.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد اليوم

يتم نقل مواجهة الاتحاد في دوري أبطال آسيا على مجموعة من القنوات التي تمتلك حقوق بث البطولة، حيث تمتلك قنوات السعودية الرياضية SSC حق نقل البطولة في السعودية، بينما يتم نقل المباريات عبر قنوات أبوظبي الرياضية ودبي في الإمارات وتتولى قناة الكأس وبي إن سبورت نقل المباراة في باقي دول الشرق الأوسط.

يتم التعليق على المباراة من قبل مجموعة كبيرة من المعلقين المتميزين، حيث يمكنك متابعة المباراة بأكثر من تعليق صوتي على القنوات السابقة، إذ حددت كل قناة معلق المباراة وهم كالتالي:

القناة المعلق Dubai Sport Asia 1HD أحمد العبيدلي beIN Sports AFC 1HD أحمد البلوشي AD Sports Asia 1HD حازم عبدالسلام SSC 1HD عيسى الحربين الكأس 10 أحمد الطيب

تشكيلة الاتحاد المتوقعة

يحاول الاتحاد أن يحقق فوزا خارج الديار على فريق أجمك الأوزبكي في مباراة اليوم، حيث يسعى مدربه الجديد غاياردو أن يثبت نجاحه مع الفريق، ومن المتوقع أن يدخل الاتحاد مباراة اليوم بالتشكيل المتوقع التالي: