من هو معلق مباراة الأهلي وفلومينسي في كأس العالم للأندية 2023؟

نجح نادي الأهلي في تخطي اتحاد جدة السعودي بمباراة الدور الثاني في البطولة ليصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث يلتقي النادي الأهلي مع بطل أمريكا الجنوبية فلومينسي البرازيلي، ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء يوم الإثنين 18 ديسمبر الساعة 9.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت القاهرة، حيث يتم نقل المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية التي أعلنت عن أسماء معلق مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية.

صورة كأس العالم للأندية

معلق الأهلي وفلومينسي

تمتلك قنوات SSC الحق في نقل مباريات كأس العالم للأندية وذلك بشكل حصري حيث يمكنك أن تتابع المباريات من خلال الاشتراك في باقة المجموعة، حيث تقوم القناة بنقل المباراة عبر قناة SSC HD، فيما يعلق على أحداث مباراة الأهلي وفلومينسي “علي سعيد الكعبي، محمد حسين”، فيما من المنتظر أن تشهد المباراة إقبالا كبيرا من الجمهور المصري، حيث تقام البطولة في المملكة العربية السعودية والتي تضم عددا كبيرا من أبناء الجالية المصرية.

البند التفاصيل المباراة الأهلي وفلومينسي الموعد الإثنين 18 ديسمبر 2023 الساعة 8.00 مساء (بتوقيت القاهرة) القنوات الناقلة SSC المعلقان علي سعيد الكعبي- محمد حسين البطولة نصف نهائي- كاس العالم للأندية

موعد مباراة أوراوا ومانشستر سيتي

انتهت مباراة الدور الثاني بين ليون وأوراوا بفوز الفريق الياباني بطل آسيا أوراوا ويصعد لمواجهة بطل أوروبا مان سيتي حيث تقام المباراة يوم الثلاثاء 19 ديسمبر الساعة 8.00 بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة، وذلك عبر قنوات SSC.

ما هي تشكيلة الأهلي المتوقعة؟

قدم الأهلي أداء ممتازا في المباراة الماضية أمام الاتحاد السعودي على عكس توقع عدد كبير من الجمهور والمحللين، حيث يفكر مارسيل كولر في المشاركة بمباراة فلومينسي بالتشكيل السابق إذ يغيب عن الأهلي فقط موديستو الذي حصل على طرد في مباراة الاتحاد بعد دخوله إلى الملعب بدقائق، فيما تكون التشكيل المتوقع للأهلي بالمباراة القادمة كالتالي: