من هو معلق مباراة أحد والنصر اليوم الإثنين 2023/9/25 في كأس خادم الحرمين؟
أعلنت قناة السعودية الرياضية عن اسم معلق مباراة أحد والنصر، والتي تأتي اليوم الإثنين 2023/9/25 في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، وأعلنت القناة عن أن المعلق هو “عيسى الحربين”، ويمكنك متابعة المباراة من خلال قناة السعودية الرياضية المجانية SSC 1، حيث تقوم القناة بنقل مباريات كأس خادم الحرمين مجانا، إذ أعلنت أيضا عن أسماء معلق مباراة الهلال والجبلين وباقي مباريات الجولة، والتي بدأت من يوم الأحد الماضي بأربع مواجهات قوية وتستمر حتى يوم الأربعاء، إذ تقام خلال تلك الفترة مباريات الأدوار التمهيدية في بطولة خادم الحرمين.
ظهر النصر بمستوى متميز في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد الفوز خارج المملكة في بطولة آسيا على فريق برسيبوليس الإيراني وذلك في بداية منافسات بطولة المجموعة، كما نجح الفريق في العودة والفوز على فريق الأهلي السعودي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري، ويمكنك حجز تذاكر مباراة النصر وأحد من خلال الضغط على رابط تذاكر مباراة أحد والنصر وحجز التذكرة لمتابعة النصر في أول مباراة له بكأس خادم الحرمين.
الأنظـار تتجه غدًا نحـو جدة 🤩
هُنـا موعد مباراة النصـر وأُحد 💛
بتـوقيـت مختلـف دول العـالـم 🌏#النصر_احد | #AlNassrOhod pic.twitter.com/cohbTsnV7S
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 24, 2023
تقام اليوم الإثنين عدة مباريات قوية في منافسات كأس خادم الحرمين تشمل مباراة النصر وأحد ومباراة الهلال والجبلين بالإضافة إلى مباراتين أخريين، حيث يمكنك متابعة المباريات الأربع عبر قناة السعودية الرياضية SSC التي أعلنت عن تفاصيل مباريات اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين، وتضم مباريات اليوم كلا من:
|الفريق الأول
|الفريق الثاني
|الموعد
|الاستاد
|القناة الناقلة
|المعلق
|الجبلين
|الهلال
|6:00 مساءً
|مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
|SSC
|عبدالله الحربي
|النجمة
|الرائد
|6:00 مساءً
|مدينة إدارة التعليم
|SSC
|أحمد النفسية
|أحد
|النصر
|9:00 مساءً
|مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية
|SSC
|عيسى الحربين
|ضمك
|القيصومة
|9:00 مساءً
|مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
|SSC
|سعد يحيى
يسعى النصر إلى تحقيق فوز على فريق أحد في مباريات كأس خادم الحرمين، حيث يمكنك متابعة المباراة في تمام الساعة 9.00 مساء اليوم، ويخوض الفريق مباراة اليوم بتشكيلة المباراة الأخيرة له أمام الأهلي، حيث من المتوقع أن يشارك لويس كاسترو مع فريق النصر في مباراة اليوم بالتشكيل التالي:
- حراسة المرمى: نواف العقيدي.
- خط الدفاع: أليكس تيليس- إيميريك لابورت – على لاجامي- سلطان الغنام.
- خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- عبد الله الخيبري.
- الوسط الهجومي: ساديو ماني- أوتافيو- تاليسكا.
- المهاجم: كريستيانو رونالدو.