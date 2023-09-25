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من هو معلق مباراة أحد والنصر اليوم الإثنين 2023/9/25 في كأس خادم الحرمين؟

محمد عثمان

أعلنت قناة السعودية الرياضية عن اسم معلق مباراة أحد والنصر، والتي تأتي اليوم الإثنين 2023/9/25 في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، وأعلنت القناة عن أن المعلق هو “عيسى الحربين”، ويمكنك متابعة المباراة من خلال قناة السعودية الرياضية المجانية SSC 1، حيث تقوم القناة بنقل مباريات كأس خادم الحرمين مجانا، إذ أعلنت أيضا عن أسماء معلق مباراة الهلال والجبلين وباقي مباريات الجولة، والتي بدأت من يوم الأحد الماضي بأربع مواجهات قوية وتستمر حتى يوم الأربعاء، إذ تقام خلال تلك الفترة مباريات الأدوار التمهيدية في بطولة خادم الحرمين.

معلق مباراة أحد والنصر

المصدر: صفحة فريق النصر السعودي- اكس

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ظهر النصر بمستوى متميز في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد الفوز خارج المملكة في بطولة آسيا على فريق برسيبوليس الإيراني وذلك في بداية منافسات بطولة المجموعة، كما نجح الفريق في العودة والفوز على فريق الأهلي السعودي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري، ويمكنك حجز تذاكر مباراة النصر وأحد من خلال الضغط على رابط تذاكر مباراة أحد والنصر وحجز التذكرة لمتابعة النصر في أول مباراة له بكأس خادم الحرمين.

تقام اليوم الإثنين عدة مباريات قوية في منافسات كأس خادم الحرمين تشمل مباراة النصر وأحد ومباراة الهلال والجبلين بالإضافة إلى مباراتين أخريين، حيث يمكنك متابعة المباريات الأربع عبر قناة السعودية الرياضية SSC التي أعلنت عن تفاصيل مباريات اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين، وتضم مباريات اليوم كلا من:

الفريق الأول الفريق الثاني الموعد الاستاد القناة الناقلة المعلق
الجبلين الهلال 6:00 مساءً مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية SSC عبدالله الحربي
النجمة الرائد 6:00 مساءً مدينة إدارة التعليم SSC أحمد النفسية
أحد النصر 9:00 مساءً مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية SSC عيسى الحربين
ضمك القيصومة 9:00 مساءً مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية SSC سعد يحيى

يسعى النصر إلى تحقيق فوز على فريق أحد في مباريات كأس خادم الحرمين، حيث يمكنك متابعة المباراة في تمام الساعة 9.00 مساء اليوم، ويخوض الفريق مباراة اليوم بتشكيلة المباراة الأخيرة له أمام الأهلي، حيث من المتوقع أن يشارك لويس كاسترو مع فريق النصر في مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

  • حراسة المرمى: نواف العقيدي.
  • خط الدفاع: أليكس تيليس- إيميريك لابورت – على لاجامي- سلطان الغنام.
  • خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- عبد الله الخيبري.
  • الوسط الهجومي: ساديو ماني- أوتافيو- تاليسكا.
  • المهاجم: كريستيانو رونالدو.
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محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

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