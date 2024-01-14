من هو معلق ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأحد 2024/1/14 في كأس السوبر الإسباني؟

يترقب جمهور كرة القدم مباراة ريال مدريد وبرشلونة والتي تقام مساء اليوم الأحد 14 يناير على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، حيث يلتقي الفريقان في نهائي كأس السوبر الإسباني والذي يقام للمرة الرابعة في السعودية، إذ تشهد المباراة إقبال كبير من الجماهير السعودية الراغبة في متابعة نهائي كأس السوبر.

معلق ريال مدريد وبرشلونة- سبق

معلق ريال مدريد وبرشلونة

تقوم قناة السعودية الرياضية SSC بنقل مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني الساعة 10 بتوقيت مكة التاسعة بتوقيت القاهرة، حيث يمكنك متابعة النهائي المنتظر بتعليق صوتي من “فارس عوض” عبر القناة الأولى، بينما يُعلق على القناة الثانية “محمد حسين”، ويمكنك ام تتابع المباراة أيضا عبر تطبيق شاهد VIP.

البيانات القيمة المباراة ريال مدريد وبرشلونة الموعد الأحد 14 يناير، الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة الملعب الأول بارك، الرياض، السعودية القنوات الناقلة SSC- شاهد VIP المعلق فارس عوض، محمد حسين البطولة نهائي السوبر الإسباني تذاكر المباراة webook

تذاكر السوبر الإسباني

طرحت اللجنة المنظمة للمباراة تذاكر كأس السوبر الإسباني عبر منصة webook، حيث تم طرح التذاكر بأسعار مرتفعة ولكن تشهد المنصة إقبال كبير من الجمهور، ويمكنك حجز التذاكر من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط webook.

اختر منها تذاكر نهائي السوبر الإسباني.

سجل الدخول إلى المنصة.

حدد الفئة والمقعد الذي تريده.

قم بتحديد طريقة الدفع.

بعد الدفع تحصل على التذكرة.

مواجهات ريال مدريد وبرشلونة

يعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة من أقدم مباريات الكلاسيكو حول العالم، حيث تحظى تلك المباراة بمتابعة الملايين حول العالم بالرغم من رحيل رونالدو و ميسي عن صفوف الفريقين الا ان المباراة تجذب انتباه الجمهور العاشق للكرة الإسبانية، فيما التقى الريال مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني بالسعودية في النسخ الأربعة الماضية، حيث حسم الريال أول نسختين من البطولة، فيما فاز برشلونة بالنسخة الأخيرة، وكان الريال تأهل بعد الفوز على أتلتيكو بنتيجة 5 أهداف مقابل 3 بينما تأهل برشلونة بعد الفوز على أوساسونا بنتيجة هدفين دون مقابل.