من هو معلق الجزائر وانغولا اليوم الإثنين 2024/1/15 في كأس أفريقيا؟

يخوض المنتخب الجزائري أولى مبارياته أمام منتخب أنغولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 والتي تستضيفها كوت ديفوار، حيث يأتي منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة رفقة بوركينا فاسو وموريتانيا وانغولا، فيما أعلنت القنوات الناقلة لمباراة الجزائر اليوم عن اسم معلق المباراة.

يتم نقل مباريات كأس الأمم الأفريقية عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت beIN Sports، حيث يمكنك أن تتابع مباراة الجزائر ضد أنغولا في مرحلة المجموعات عبر قناة beIN Sports max 1,2,3، وأعلنت القناة أن معلق المباراة هو “حفيظ دراجي”.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الجزائر وانغولا

تقام مباراة الجزائر وانغولا على ملعب بواكي في كوت ديفوار تمام الساعة 9 بتوقيت الجزائر الساعة 10 بتوقيت القاهرة، حيث يمكنك متابعة المباراة مجانا عبر عدد من القنوات الأجنبية التي تبث على الأقمار الصناعية المختلفة، ومن بين القنوات الناقلة لمباراة الجزائر اليوم:

قناة Sports TV 4 Portugal.

قناة sport klub 2 Slovenia.

قناة RTI 1.

قناة sky sport premier league.

حكم مباراة الجزائر وأنغولا

اعلن الكاف تعيين السنغالي عيسى سي حكماً لمباراة الجزائر وانغولا، يبلغ عيسى 39 عاما وأدار مباراة واحدة للمنتخب الوطني الجزائري وكانت أمام النيجر في تصفيات كأس العالم 2022، حين انتهت برباعية نظيفة للجزائر، قام بتحكيم 36 مباراة قارية، 7 في دوري أبطال أفريقيا، 15 في كأس الكاف، 2 في كأس إفريقيا، أشهر 118 بطاقة صفراء و 7 حمراء.

البيانات القيمة المباراة الجزائر ضد أنغولا الموعد الإثنين 15 جانفي (يناير)، الساعة 9 توقيت الجزائر القناة الناقلة beIN Sports max 1,2,3 المعلق حفيظ دراجي البطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، دور المجموعات حكم المباراة السنغالي عيسى سي

تشكيلة الجزائر المتوقعة

يحتاج منتخب الجزائر لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم ضد أنغولا من أجل إثبات منافسته القوية على لقب البطولة هذا العام، حيث يدخل منتخب الجزائر مباراة أنغولا بالتشكيل المتوقع التالي: