من هو مدرب الاهلي الجديد ؟

بعد رحيل المدير الفني للنادي الأهلي الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، ذهبت إدارة النادي الأهلي إلى تعين الكابتن سامي قمصان موقتاً خلافة له حتى القدوم بمدير فني أجنبي جديد لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول بكرة القدم بالنادي الأهلي.

المدير الفني الجديد للنادي الأهلي

تولت البرامج والمواقع وصفحات السوشيال ميديا الخاصة بالرياضة هذا الأمر في الأيام السابقة، وشغل الأمر الكثير والكثير من الرياضيين والمحللين والمتابعين الرياضيين، لذلك سوف نحدثكم عن المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء.

من يكون المدير الفني للقلعة الحمراء

كشفت تقارير برتغالية عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي وقالت أنه ريكاردو سواريز هو المدير الفني للقلعة الحمراء، وهو مدير فني برتغالي الجنسية، وقالت التقارير البرتغالية أن هذا المدير تم الاتفاق على موسمين مع النادي الأهلي المصري.

وقالت التقارير البرتغالية أنه سيجلب بعض العناصر من الجهاز الفني الخاص به، للنادي الأهلي المصري، وسوف يسافر إلي مصر بعد أيام قليلة وأضافت أنه سيحصل على راتب بقيمة ١ ونصف مليون يورور بعقد لمدة موسمين.

شغل هذا الأمر الكثير في الفترة السابقة وعدم الإعلان الرسمي من قبل النادي الأهلي المصري يشغل الناس أكثر وأكثر ويبحثون خلف ريكاردو سواريز بعد أن تم الإفصاح عن ذلك الخبر بواسطة الصحف العربية والمصرية والبرتغالية المختلفة، ويمتظر الجمهور المصري والأهلاوي معرفة صحة الخبر من عدمه.