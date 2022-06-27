من هو مدرب الأهلي الجديد ريكاردو سواريس ؟

انتشرت في الآونة الأخيرة تقارير تُشير إلى توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس بحسب تقرير من بعض الصحف البرتغالية وهو ما أكده أيضا الإعلامي الرياضي أحمد شوبير, فمن هو مدرب الأهلي الجديد ريكاردو سواريس ؟

من هو المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس

وُلد ريكاردو سواريس في 11 نوفمبر من عام 1974م ويبلغ من العمر 47 عاما وهو يحمل الجنسية البرتغالية وطوال مسيرته التدريبية لم يسبق له تدريب أي فريق خارج البرتغال.

المسيرة التدريبية للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريس

بدأ ريكاردو سواريس التدريب في عمر ال30 عاما, وبدأ بتدريب فرق الهواة بالبرتغال, وبدأت نجاحاته في مجال التدريب في صيف 2014 حينما وقع عقدا مع نادى فيزيلا الذي كان وقتها يلعب في دوري الدرجة الثالثة ونجح في الصعود معه إلى دوري الدرجة الثانية.

بينما أبرز نجاحات المدرب البرتغالي كانت مع فريق جيل فيسنتي وهو الفريق الذي يدربه حاليا, فاستطاع معه تحقيق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري البرتغالي ها الموسم وهو المركز المؤهل إلي ملحق بطولة دوري المؤتمرات الأوروبية, حيث قاد الفريق في 34 مباراة بالدوري البرتغالي استطاع خلالها تحقيق الفوز في 13 مباراة, والهزيمة في 12 مباراة, والتعادل في 9 مباريات, وسجل فريقه 47 هدف بينما استقبلت شباك الفريق 42 هدف, وتمكن من تجميع 51 نقطة محتلا المركز الخامس.

تعيين البرتغالي ريكاردو سواريس مدربا للنادي الأهلي

وحسب التقارير الصادرة من صحيفة “Abola” فعقد المدرب البرتغالي مع ناديه الحالي جيل فيسنتي ينتهي بنهاية الشهر الحالي, وأ، النادي الأهلي توصل إلى اتفاق مع ريكاردو سواريس لتولي تدريب الفريق لمدة موسمين.