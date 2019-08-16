من هو محمد حسن لاعب الزمالك الجديد، والسيرة الذاتية للاعب رقم 24

من هو محمد حسن لاعب الزمالك الجديد ومن هو لاعب الزمالك رقم 24 أسئلة كثيرة تشغل تفكير جماهير القلعة البيضاء، مع بداية الموسم الكروي الجديد 2019-2020. بعد اختيار محمد حسن في التشكيلة الأساسية التي تبدأ مباراة الزمالك والفريق الصومالي في بطولة أفريقيا، حيث نقدم لكم السيرة الذاتية لمحمد حسن لاعب الزمالك رقم 24 الجديد، وتاريخه مع عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها من قبل التوقيع لنادي الزمالك، وإنجازات هذا اللاعب، هذا وقد وقع اختيار الكابتن طارق يحيى على محمد حسن ليكون في تشكيلة الزمالك الجديدة

من هو محمد حسن لاعب الزمالك الجديد والسيرة الذاتية له

هو محمد حسن عبد الحفيظ من مواليد 3 أكتوبر 1993 أي إن لاعب الزمالك الجديد يبلغ من العمر 25 سنة، محمد حسن بدأ مسيرته الكروية مع فرق الناشئين بالنادي الأهلي، وهو يلعب في مركز الوسط المدافع، في عام 2015 يعيره الأهلي لموسم واحد لنادي حرس الحدود، وأثناء القيادة الفنية للهولندي مارتن يول في النادي الأهلي يستغني النادي عن اللاعب محمد حسن.

محمد حسن لاعب الزمالك الجديد انتقل للعب لنادي بلدية المحلة، قبل أن يلعب في موسم 2017-2018 لنادي وادي دجلة، حيث دافع عن ألوان وادي دجلة في 28 مباراة، وفي عام 2018 ينتقل محمد حسن لنادي الزمالك في صفقة انتقال حر، لعب محمد حسن لمنتخب مصر تحت 20 سنة ومنتخب مصر الأولمبي.