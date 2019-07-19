من هو محمد الهادي بولعويدات لاعب الهلال الجديد، والسيرة الذاتية له

من هو محمد الهادي بولعويدات لاعب الهلال السوداني الجديد سؤال الجميع الآن من جماهير كرة القدم السودانية بعد وصول المهاجم الجزائري للسودان للتوقيع للهلال، ونقدم لكم الآن السيرة الذاتية للمهاجم محمد بولعويدات وتاريخه مع عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها قبل الوصول للعملاق السوداني، ومعلومات عن تاريخه الكروي وسجله التهديفي، هذا ويبحث الهلال عن تدعيم صفوفه خلال فترة التسجيلات الصيفية 2019 الحالية، لدعم الفريق قبل منافسات بطولة أفريقيا والبطولة العربية.

من هو محمد بولعويدات لاعب الهلال الجديد والسيرة الذاتية له

محمد الهادي بولعويدات من مواليد مدينة قسنطينة الجزائرية في مايو 1990، أي أن لاعب الهلال الجديد يبلغ من العمر الآن 29 عام، يلعب بولعويدات في مركز المهاجم، يمتلك هذا اللاعب إمكانيات عالية ومميزة ستفيد نادي الهلال السوداني بصورة كبيرة خلال الموسم القادم، مثل بولعويدات كبريات الأندية الجزائرية (شبيبة القبائل، ونصر حسين داي)، كما خاض تجربة احترافية بالدوري السعودي.

محمد الهادي بولعويدات لاعب الهلال الجديد بدأ مسيرة النجومية والتألق مع شبيبة القبائل الجزائري خلال الفترة من 2015 حتى 2017، حيث لعب 56 مباراة وسجل 16 هدف، بعدها انتقل لنصر حسين داي، ثم خاض تجربة احترافية مع نادي أحد السعودي، يعود للجزائر بعدها لتمثيل نادي شبيبة الساورة، ثم اتحاد بلعباس قبل الانتقال للهلال السوداني.