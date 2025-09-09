من هو ماتيو باتويي حارس الهلال الجديد؟

انتهى الهلال السعودي من الأعمال الخاصة بضم اللاعب الفرنسي ماتيو باتويي، قادما من أولمبيك ليون الفرنسي، وجاءت صفقة حارس المرمى الجديد بشكل مفاجئ لجميع الجماهير السعودية، وذلك على الرغم من تألق المغربي ياسين بونو، وقع الهلال عقدا حتى عام 2027، وسيرتدي الحارس القميص رقم 25.

وسيكون اللاعب ضمن صفوف الفريق رسميا بعد فترة التوقف الدولي، أي أنه سيكون جاهزا للعب في أي وقت بعد استئناف بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وفي النقاط التالية نقدم نبذة قصيرة عن اللاعب الجديد في صفوف الهلال:

انضم لأكاديمية نادي ليون عام 2019، وكان عقده يمتد حتى يونيو 2026، لكنه فضل الانتقال إلى الدوري السعودي بحثا عن فرصة المشاركة من أجل تطوير مستواه بشكل أفضل.

مثل منتخب فرنسا تحت سن 18 و 19 و 20 عاما.

يبلغ من العمر 21 عاما، وانضم الموسم الماضي إلى فريق سوشو الفرنسي على سبيل الإعارة، ولعب 32 مباراة، استقبل فيها 32 هدفا، وحافظ على نظافة مرماه خالية من الأهداف خلال 10 مباريات.

ويعتبر اللاعب الفرنسي هو الثاني الذي يضمه الهلال ويحمل الجنسية الفرنسية بعد ثيو هيرنانديز (27 عاما) الذي ضمه الهلال خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي، وجاء به الهلال من ميلان الإيطالي.

🚨🧤 الحارس ماتيو باتوييه

🗓️ مواليد 2004 (21) سنة

🇫🇷 الجنسية : فرنسا

📏 الطول : 1.88 سم

👟 القدم المفضلة: اليسرى

🏟️ النادي : ليون الفرنسي 🇫🇷

💰 القيمة السوقية : 800 ألف يورو ⚽️ ماتيو مع فريق سوشو الفرنسي 2024-25 32 مباراة 🏟️

10 كلين شيت ⛔️

30 استقبل هدف ⚽️ ماتيو خلال موسم… pic.twitter.com/bPlwQS2TlY — أخبار الهلال (@hilalstuff) September 5, 2025

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن زعيم آسيا كان قد عزز صفوفه بصفقة قوية من ليفربول وهي اللاعب الواعد داروين نونيز (26 عاما)، بالإضافة إلى ذلك فقد ضم التركي يوسف أكتشيشيك (19عاما) قادما من فنربخشة، وعلي لاجامي (29 عاما) من النصر.