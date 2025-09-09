أخبار الرياضة

من هو ماتيو باتويليت حارس الهلال الجديد؟

أحمد مراد

انتهى الهلال السعودي من الأعمال الخاصة بضم اللاعب الفرنسي ماتيو باتويليت، قادما من أولمبيك ليون الفرنسي، وجاءت صفقة حارس المرمى الجديد بشكل مفاجئ لجميع الجماهير السعودية، وذلك على الرغم من تألق المغربي ياسين بونو، وقع الهلال عقدا حتى عام 2027، وسيرتدي الحارس القميص رقم 25.

من هو ماتيو باتويي حارس الهلال الجديد؟

وسيكون اللاعب ضمن صفوف الفريق رسميا بعد فترة التوقف الدولي، أي أنه سيكون جاهزا للعب في أي وقت بعد استئناف بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وفي النقاط التالية نقدم نبذة قصيرة عن اللاعب الجديد ماتيو باتويليت في صفوف الهلال:

  • انضم لأكاديمية نادي ليون عام 2019، وكان عقده يمتد حتى يونيو 2026، لكنه فضل الانتقال إلى الدوري السعودي بحثا عن فرصة المشاركة من أجل تطوير مستواه بشكل أفضل.
  • مثل منتخب فرنسا تحت سن 18 و 19 و 20 عاما.
  • يبلغ من العمر 21 عاما، وانضم الموسم الماضي إلى فريق سوشو الفرنسي على سبيل الإعارة، ولعب 32 مباراة، استقبل فيها 32 هدفا، وحافظ على نظافة مرماه خالية من الأهداف خلال 10 مباريات.

ويعتبر اللاعب الفرنسي هو الثاني الذي يضمه الهلال ويحمل الجنسية الفرنسية بعد ثيو هيرنانديز (27 عاما) الذي ضمه الهلال خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي، وجاء به الهلال من ميلان الإيطالي.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن زعيم آسيا كان قد عزز صفوفه بصفقة قوية من ليفربول وهي اللاعب الواعد داروين نونيز (26 عاما)، بالإضافة إلى ذلك فقد ضم  التركي يوسف أكتشيشيك (19عاما) قادما من فنربخشة، وعلي لاجامي (29 عاما) من النصر.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.