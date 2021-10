من هو عمر مرموش لاعب منتخب مصر وأفضل صاعد في ألمانيا؟

نتحدث في هذا المقال عن عمر مرموش وهذا بعد لفته للأنظار خصوصًا بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب صاعد في ألمانيا لشهر سبتمبر وتسجيله في أول مشاركة له مع منتخب مصر الأول، لذلك سنتعرف على بداية مسيرته مع نادي وادي دجلة مرورًا باحترافه أوروبيًا من خلال أندية الدوري الألماني مثل فولفسبورج و شتوتجارت.

عمر مرموش هو لاعب كرة قدم مصري، عمره 22 عام حيث ولد في 7 فبراير عام 1999م، يلعب في مركز الجناح الأيسر، بدأ محليًا مع نادي وادي دجلة، ثم انطلق أوروبيًا من خلال نافذة الدوري الألماني.

بدأت مسيرة «مرموش» كانت مع ناشئين نادي وادي دجلة المصري واستطاع أن يتوج بهداف مسابقة منطقة القاهرة تحت 16 سنة عام 2016/2015.

بعد تألقه مع نادي وادي دجلة تم اختياره من قبل المدير الفني «معتمد جمال» لتمثيل منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة عام 2017.

بعد تألق «مرموش» محليًا جعل هذا يلفت نظر نادي فولفسبورج الألماني نحوه، وبالفعل تم انتقاله لينضم إلى فريق الشباب وبقى فيه لمدة 3 سنوات حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2020، ولكن لم يظهر بشكل واضح مع الفريق حتى أُعير إلى نادي سانت باولي.

تألق «مرموش» مع نادي سانت باولي في دوري الدرجة الثانية في ألمانيا حيث شارك في 21 مباراة، سجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف.

بعد تألق «مرموش» مع نادي سانت باولي تم إعارته إلى نادي شتوتجارت الألماني ليشارك في 6 مباريات مع تسجيله لهدف وصناعته لهدف آخر.

ومن الجدير بالذكر أن «مرموش» هو ثاني لاعب مصري يلعب لصالح نادي شتوتجارت بعد النجم واللاعب السابق أحمد صلاح حسني الذي لعب للفريق الألماني خلال عامي 1999 و2001.

أعلن الحساب الرسمي للدوري الألماني عن فوز اللاعب عمر مرموش بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني لشهر سبتمبر 2021، وهذا لدوره الفعال مع نادي شتوتجارت الألماني وتسجيله لهدف وصناعته لهدف آخر.

🥁 The September #BLRookie of the Month is… @VfB_Int starlet Omar #Marmoush! 🏆 pic.twitter.com/I5iC2pmgMh

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 8, 2021