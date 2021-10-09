من هو عمر مرموش لاعب منتخب مصر وأفضل صاعد في ألمانيا؟

نتحدث في هذا المقال عن عمر مرموش وهذا بعد لفته للأنظار خصوصًا بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب صاعد في ألمانيا لشهر سبتمبر وتسجيله في أول مشاركة له مع منتخب مصر الأول، لذلك سنتعرف على بداية مسيرته مع نادي وادي دجلة مرورًا باحترافه أوروبيًا من خلال أندية الدوري الألماني مثل فولفسبورج و شتوتجارت.

من هو عمر مرموش؟

عمر مرموش هو لاعب كرة قدم مصري، عمره 22 عام حيث ولد في 7 فبراير عام 1999م، يلعب في مركز الجناح الأيسر، بدأ محليًا مع نادي وادي دجلة، ثم انطلق أوروبيًا من خلال نافذة الدوري الألماني.

بداية مسيرة مرموش مع وادي دجلة

بدأت مسيرة «مرموش» كانت مع ناشئين نادي وادي دجلة المصري واستطاع أن يتوج بهداف مسابقة منطقة القاهرة تحت 16 سنة عام 2016/2015.

اختيار مرموش لتمثيل منتخب مصر تحت 20 سنة

بعد تألقه مع نادي وادي دجلة تم اختياره من قبل المدير الفني «معتمد جمال» لتمثيل منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة عام 2017.

انتقال مرموش إلى نادي فولفسبورج الألماني

بعد تألق «مرموش» محليًا جعل هذا يلفت نظر نادي فولفسبورج الألماني نحوه، وبالفعل تم انتقاله لينضم إلى فريق الشباب وبقى فيه لمدة 3 سنوات حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2020، ولكن لم يظهر بشكل واضح مع الفريق حتى أُعير إلى نادي سانت باولي.

إعارة مرموش إلى نادي سانت باولي الألماني

تألق «مرموش» مع نادي سانت باولي في دوري الدرجة الثانية في ألمانيا حيث شارك في 21 مباراة، سجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف.

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إعارة مرموش إلى نادي شتوتجارت الألماني

بعد تألق «مرموش» مع نادي سانت باولي تم إعارته إلى نادي شتوتجارت الألماني ليشارك في 6 مباريات مع تسجيله لهدف وصناعته لهدف آخر.

ومن الجدير بالذكر أن «مرموش» هو ثاني لاعب مصري يلعب لصالح نادي شتوتجارت بعد النجم واللاعب السابق أحمد صلاح حسني الذي لعب للفريق الألماني خلال عامي 1999 و2001.

فوز مرموش بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني

أعلن الحساب الرسمي للدوري الألماني عن فوز اللاعب عمر مرموش بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني لشهر سبتمبر 2021، وهذا لدوره الفعال مع نادي شتوتجارت الألماني وتسجيله لهدف وصناعته لهدف آخر.

مشاركته الأولى مع منتخب مصر الأول

شارك «مرموش» مع منتخب مصر أول مرة أساسيًا في مباراة ضد منتخب ليبيا ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

واستطاع «مرموش» أن يخطف الأنظار في مشاركته الأولى حيث استطاع أن يحرز الهدف الوحيد في المباراة ليقود منتخب مصر لاقتناص ثلاث نقاط غالية من نظيره الليبي.