من هو عمرو الجنايني رئيس اتحاد كرة القدم الجديد، والسيرة الذاتية له

من هو عمرو الجنايني رئيس اتحاد كرة القدم الجديد هو السؤال الهام الذي يشغل تفكير الجميع في مصر الان بعد تكليفه بهذا المنصب رسميا، ونقدم لكم السيرة الذاتية لعمرو الجنايني من ويكيبيديا وتاريخه مع الرياضة المصرية، والمناصب القيادية التي تقلدها من قبل، والشهادات العلمية التي حصل عليها، هذا وقد أعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” رسميا، اللجنة الخماسية التي ستقود كرة القدم المصرية حتى الانتخابات القادمة في نهاية 2020، وتكونت اللجنة من عمرو الجنايني رئيسا، وعضوية محمد فضل وجمال محمد علي، وأحمد عبدالله، وسحر عبد الحق.

من هو عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الجديد

عمرو الجنايني رئيس اتحاد كرة القدم الجديد هو عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، ويشغل منصب نائب رئيس البنك التجاري الدولي مصر، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، وهو الرئيس الشرفي للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، وشغل عدة مناصب قيادية في بنوك المصري المتحد وتنمية الصادرات وبنك قناة السويس.

الاسم بالكامل لرئيس اتحاد كرة القدم الجديد هو عمرو يوسف حسن الجنايني، وهو حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1985، شغل عدة مناصب هامة في البنك التجاري الدولي مصر، وكان عضوا في مجلس إدارات الكثير من الشركات منها: مصر المقاصة، الشركة المصرية لنقل البيانات، الشركة القابضة للمطارات.