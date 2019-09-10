من هو عبدالله الحمدان لاعب منتخب السعودية رقم 20، والسيرة الذاتية له

من هو عبدالله الحمدان لاعب منتخب السعودية رقم 20 هو سؤال الملايين الان بعد ظهور هذا اللاعب المتميز أساسيا مع المنتخب السعودي، ونقدم لكم السيرة الذاتية للمهاجم عبدالله الحمدان ومسيرته مع عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها، وإنجازات هذا اللاعب، ومعلومات من عبدالله الحمدان cv، هذا ويعتمد الفرنسي إيرفي رينارد المدير الفني الجديد لمنتخب السعودية على عبدالله الحمدان أساسيا مع المنتخب في خط الهجوم.







من هو عبدالله الحمدان مهاجم منتخب السعودية رقم 20 والسيرة الذاتية له

عبدالله الحمدان لاعب منتخب السعودية رقم 20 من مواليد سبتمبر 1999 أي يبلغ من العمر الآن 20 عاما، يلعب الحمدان في مركز المهاجم، ويلعب لنادي الشباب السعودي وهو أحد الدعائم الأساسية لفريقه ولمنتخب السعودية الأول، لعب عبدالله الحمدان لكل منتخبات السعودية السنية حتى وصل للمنتخب الأول، نجم منتخب السعودية الشاب هو نجل لاعب الشباب السابق عبد الرحمن الحمدان.







عبدالله الحمدان خاض العام الماضي 2018-2019 تجربة إحترافية مع نادي سبورتنج خيخون في الدوري الإسباني الدرجة الثانية، ضمن مبادرة الهيئة العامة للرياضة، ولعب عبدالله الحمدان لنادي خيخون أربع مباريات سجل خلالهم أربع أهداف وصنع هدفين، وتلقى اللاعب عدة عروض احترافية إسبانية لكنه عاد لنادي الشباب والدوري السعودي من جديد.