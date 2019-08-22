من هو سليمان دوكارا لاعب الاتفاق الجديد، والسيرة الذاتية للمهاجم السنغالي

من هو سليمان دوكارا لاعب نادي الاتفاق الجديد هو سؤال الجميع من جماهير الاتفاق خاصة ومن الجماهير السعودية عامة، حيث نقدم لكم الان من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للاعب سليمان دوكارا من ويكيبيديا، وتاريخ اللاعب مع كرة القدم قبل قدومه لنادي الاتفاق، وأسماء الأندية التي لعب لها من قبل، وأهم إنجازات هذا اللاعب المتميز، وجنسية لاعب الاتفاق سليمان دوكارا، وقد وصل نادي الاتفاق لاتفاق نهائي مع هذا المهاجم، والذي سيوقع على عقود لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

من هو سليمان دوكارا لاعب الاتفاق الجديد والسيرة الذاتية له

سليمان دوكارا من مواليد فرنسا عام 1991، أي إن لاعب الاتفاق الجديد يبلغ من العمر الان 28 عاما، سليمان دوكارا يحمل الجنسية الفرنسية والسنغالية، يلعب في مركز المهاجم والجناح، سيقوم اللاعب بفسخ تعاقده مع انطاليا سبور التركي للانتقال لنادي الاتفاق، لعب دوكارا لنادي انطاليا سبور 40 مباراة سجل خلالها 16 هدف.

سليمان دوكارا لاعب الاتفاق الجديد لعب خلال الفترة من 2014 حتى 2017 لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي، حيث مثل النادي في 82 مباراة وسجل 14 هدف، لعبة لأربعة أندية إيطالية من قبل وهي أندية: كاتانيا، فيبونيزي، رفيجو، وستابيا، كما لعب لنادي عثمان سبور التركي، من المرتقب أن يحقق اللاعب نجاحات مع نادي الاتفاق السعودي.