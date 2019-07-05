من هو “سالم الشامسي” مالك نادي “بيراميدز” الجديد

قام نادي بيراميدز المصري بإصدار بيان رسمي اليوم الجمعة الموافق 5 من شهر يوليو يعلن فيه ان النادي قد تم بيعه بشكل نهائي الي رجل الاعمال الإماراتي سالم الشامسي، وهو البيان الذي إنتشر بشده علي جميع مواقع التواصل الإجتماعي في خلال الساعات القليلة الماضية، وكان السؤال الأهم الذي تبادر علي أذهان الكثيرين يتحدث عن من هو “سالم الشامسي” هذا الرجل الذي جاء من الإمارات العربية المتحدة لكي يشتري نادي بيراميدز، ويصبح من المشاركين في الإستمثار الرياضي في جمهورية مصر العربية، خاصة وأن من باع النادي هو المستشار تركي أل الشيخ رجل الأعمال والسياسة السعودي الشهير.

والجدير بالذكر أن في الفترة الأخيرة رجل الأعمال السعودي الشهير تركي أل الشيخ قد تحدث في أكثر من مناسبة عن فكرة أنه سوف يقوم ببيع نادي بيراميدز بشكل نهائي، وذلك بسبب الصعوبات التي واجهها في خلال عملة في الإستثمار الرياضي في مصر، خاصة وأن وجود نادي بيراميدز قد جعل هناك حالة من المنافسة الكبيرة في الدوري العام المصري، ما بين النادي الأهلي والزمالك من جهة ونادي بيراميدز بالإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها النادي، وينتظر الجميع التعرف علي الشخصية الجديدة وهو رجل الأعمال “سالم الشامسي” والذي سيقود النادي في الفترة القادمة.

من هو سالم الشامسي

هو أحد كبار رجال الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، كما انه كان يعمل كرئيس مجلس إدارة نادي بيراميدز خلال فترة تملك المستشار تركي أل الشيخ للنادي، وهو الأمر الذي أعلنه المستشار السعودي تركي أل الشيخ في وقت سابق في احد اللقاءات التلفزيونية، وأكد أل الشيخ ان سالم الشامسي له دور كبير جداً في إدارة النادي خلال الفترة الأخيرة، كما انه كان يملك بعض من أسهم النادي، وأنه ساعده في عملية شراء النادي في بداية التجربة الإستمثارية في مصر.

وقد أشار المستشار تركي أل الشيخ أن رجل الاعمال سالم الشامسي يملك أكثر من نادي في جميع قارات العالم، وانه هو من أشار إليه بضرورة إقتحام العمل في مجال الإستثمار الرياضي في قارة أفريقيا، وأن تكون البداية مع نادي بيراميدز في جمهورية مصر العربية، وهو ماتم بشكل فعلي، مؤكداً علي ان الشامسي كان له دور كبير جداً في إدارة النادي، وكان له دور في إقامة المشروع من البداية.