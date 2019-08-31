من هو رينيه فايلر مدرب الأهلي المصري الجديد، والسيرة الذاتية للمدرب السويسري

من هو رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد هو سؤال ملايين الجماهير في مصر والوطن العربية بعد تعاقد إدارة محمود الخطيب مع هذا المدير الفني السويسري الصاعد، حيث نقدم لكم السيرة الذاتية لرينيه فايلر مدرب الأهلي السويسري، ونقدم لكم أسماء الأندية التي دربها قبل القدوم لمصر، ومسيرته مع عالم المستديرة كلاعب ثم مدرب، كما نقدم لكم إنجازات رينيه فايلر و CV هذا المدرب الذي رشحه لأحد أهم وأكبر أندية القارة الأفريقية، وكان الأهلي قد أعلن صباح السبت 31 أغسطس 2019 عن التعاقد مع فايلر رسميا.

من هو رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد والسيرة الذاتية له Rene Weiler

رينيه فايلر من مواليد سويسرا في سبتمبر 1973 أي إن مدرب الأهلي الجديد يبلغ من العمر 46 سنة، بدأ مسيرته مع كرة القدم كلاعب في مركز المدافع، لعب لعدة أندية سويسرية كلاعب أهمها آراو وزيورخ، ودافع عن ألوان منتخب سويسرا كلاعب مرة واحدة، بدأ فايلر التدريب عام 2001 كمدير فني لنادي فينترتور السويسري وهو نادي المدينة التي ولد فيها والذي لعب له أيضا من قبل.



رينيه فايلر مدرب الأهلي السويسري درب عدة أندية سويسرية منها جالين وشافهاوزن، وآراو، كما شغل منصب المدير الفني لنادي نورمبيرج الألماني خلال الفترة من 2014 حتى 2016 حيث قاد نورمبيرج في 60 مباراة فاز في 30 وتعادل في 17 وخسر في 13، كما شغل منصب المدير الفني لنادي أندرلخت العملاق البلجيكي موسم 2016-2017، ثم مديرا فنيا لنادي لوزيرن السويسري، إنجازات رينيه فايلر كمدرب الحصول مع اندرلخت على الدوري البلجيكي وكأس السوبر البلجيكي.