من هو ريكاردو سواريز الأقرب لقيادة الأهلي ؟.. ودور جوزيه في الصفقة

وفي هذا السياق، قالت صحيفة إيبولا البرتغالية أن المارد الأحمر أنهى اتفاقه مع البرتغالي ريكاردو سواريز ليصبح مدرب النادي الأهلي الجديد، كما أنه من المتوقع أن يزور القاهرة الأربعاء المقبل استعدادا لتولي تدريب الفريق خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وبالرغم من حرص الأهلي على عدم الكشف عن هوية مدربه الجديد، إلا أن صحيفة ” abola ” البرتغالية أكدت أن مواطنها ريكاردو سواريز سيكون هو المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء.

ريكاردو سواريز يغادر جيل فيسنتي من أجل الأهلي

وقالت “ABOLA” البرتغالية أن الأهلي نجح في حسم الاتفاق مع البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني لنادي جيل فيسنتي البرتغالي لمدة عامين بداية من الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة، إن ريكاردو سواريز سوف يغادر القيادة الفنية لنادى جيل فيسنتي بعد موسم جيد للغاية، ووافق المدرب على عرض الأهلي.

وتابعت الصحيفة أنه تم الاتفاق على التعاقد لمدة موسمين، كما أصبح من المتوقع أن يصطحب ريكاردو سواريز معه عناصر من الجهاز المعاون.

من هو ريكاردو سواريز؟

يعتبر ريكاردو سواريز من مواليد 11 نوفمبر 1974، ويبلغ من العمر 48 سنة، واسمه الحقيقي خوسيه ريبيرو.

تم تكليف ريكاردو سواريز بالإدارة الفنية لفريق جيل فيسنتي البرتغالي منذ 13 نوفمبر عام 2020 بعقد لمدة 3 سنوات ينتهي في الثلاثين من يونيو العام المقبل.

انتشر اسم ريكاردو سواريز مدير فني برتغالي مع فريق جيل فيسنتي البرتغالي بعدما حقق معه نتائج رائعة وتمكن من حجز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري خلال الموسم الأخير.

تولى ريكاردو سواريز الإدارة الفنية لفريق جيل فيسنتي البرتغالي منذ 13 نوفمبر عام 2020 بعقد لمدة 3 سنوات ينتهي في الثلاثين من يونيو العام المقبل.

لعب مانويل جوزيه دورًا هامًا في قبول سواريز تدريب الفريق والتخلي عن ناديه البرتغالي قبل عام من انتهاء العقد

يعتمد سواريز في طريقة اللعب على خطة 4-4-2، ولم يسبق له تدريب لاعب مصري من قبل، أو عربي سوى اللاعب علاء عباس لاعب المنتخب العراقي، لكنه لم ينجح في التأقلم معه.