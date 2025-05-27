من هو خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للأهلي؟.. تعرف على سيرته الذاتية وتفاصيل عقده

حتى الآن، لم يُعلن النادي الأهلي رسميًا عن تعيين الإسباني خوسيه ريفيرو مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الإعلان الرسمي متوقع يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء الدوري المصري الممتاز بمباراة الأهلي ضد فاركو يوم الأربعاء.

قال مصدر مقرب من القلعة الحمراء أن ريفيرو وصل إلى القاهرة في وقت سابق مع خمسة من مساعديه ووقع عقداً مع الأهلى لمدة موسمين براتب قياسى مع امكانية مد العقد لعام آخر ليصبح أعلى المدربين أجراً فى القارة الأفريقية، مما يعزز التوقعات بقرب الإعلان الرسمي عن تعيينه.

بناءً على ذلك، يُتوقع أن يبدأ ريفيرو مهامه رسميًا بعد الإعلان، حيث سيكون أول ملف يتعامل معه هو تحديد قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية.

ريفيرو، المدرب القادم من المدرسة الأسبانية، يحمل في جعبته خبرات فنية واسعة ورؤية تكتيكية حديثة، جعلته محط أنظار عدد من الأندية الأفريقية الكبيرة، قبل أن يحط الرحال في القاهرة ليقود أحد أعرق أندية القارة السمراء.

السيرة الذاتية للمدرب ريفيرو

الاسم الكامل: خوسيه لويس ريفيرو

الجنسية: إسباني

العمر: 48 عامًا

الخبرات التدريبية: تدريب عدة أندية في الدوري الإسباني الدرجة الثانية مساعد مدرب في فرق الدورى الأسبانى الدرجة الأولى مدير فني لنادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي

أبرز الإنجازات: الفوز بكأس جنوب إفريقيا مع أورلاندو قيادة الفريق لنهائي الكونفدرالية الإفريقية تطوير اللاعبين الشباب وخلق هويات فنية جماعية



فلسفته التدريبية وتكتيكاته

يتميز ريفيرو بفكر تدريبي حداثي قائم على التحول السريع والاستحواذ المنظم، مع التوازن بين الدفاع والهجوم. يُفضّل خطة 4-2-3-1 و4-3-3، ويُشيد به المحللون لقدرته على قراءة المباريات بشكل سريع واتخاذ قرارات حاسمة أثناء اللقاء.

ومن أهم مميزاته:

تطوير اللاعبين الشباب

الانضباط الدفاعي رغم الطابع الهجومي

تحفيز الفرق ذهنيًا قبل المواجهات الكبرى

لماذا اختاره الأهلي؟

تأتي خطوة تعيين خوسيه ريفيرو ضمن رؤية الأهلي لتطوير الأداء الفني من خلال مدرب يمتلك:

خبرة في البطولات الإفريقية

خلفية أوروبية قوية

شخصية قوية وقيادية

سجل في إعداد اللاعبين الشباب وتطويرهم

ما المتوقع في المرحلة القادمة؟

من المنتظر أن يبدأ ريفيرو مهمته رسميًا خلال معسكر إعداد الموسم الجديد، حيث سيتولى تقييم القائمة الحالية وتحديد احتياجات الفريق من صفقات محلية وأجنبية. كما يُتوقع أن يعتمد على الناشئين، وهو ما يتماشى مع سياسة الأهلي الأخيرة في دعم المواهب الشابة.

طموحات الأهلي مع ريفيرو

العودة لمنصة التتويج في دوري أبطال أفريقيا

الاحتفاظ بلقب الدوري المصري

المنافسة على كأس العالم للأندية بقوة

تكوين فريق يمتلك هوية واضحة على المستويين المحلي والدولي

مع اقتراب الإعلان الرسمي، يبدو أن خوسيه ريفيرو يمتلك كل المقومات ليكون قائد المرحلة المقبلة في القلعة الحمراء. وبين الطموحات الجماهيرية والتحديات المحلية والقارية، تترقب الجماهير بداية صفحة جديدة في تاريخ الأهلي تحت قيادة المدرب الإسباني.