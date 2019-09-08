من هو جيلوان حمد لاعب منتخب العراق الجديد، والسيرة الذاتية له







من هو جيلوان حمد لاعب منتخب العراق الجديد سؤال كل الجماهير العراقية الان بعد ضم هذا اللاعب المتميز لصفوف الأخضر العراقي خلال مشوار تصفيات مونديال 2022، حيث نقدم لكم السيرة الذاتية للنجم جيلوان حمد وتاريخه مع عالم كرة القدم ومسيرته في عالم النجومية، والأندية التي لعب لها من قبل، كما نقدم معلومات عن جيلوان حمد cv، هذا وقد وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على نقل جيلوان حمد من سجلات المنتخب السويدي لسجلات المنتخب العراقي رسميا.







من هو جيلوان حمد لاعب العراق الجديد والسيرة الذاتية له

جيلوان حمد من مواليد مدينة باكو عاصمة أذربيجان عام 1990 يبلغ من العمر 29 عاما في نوفمبر 2019، لاعب العراق الجديد ذو أصول عراقية وأسرته ترجع لمدينة رانية بشمال العراق، أسرة جيلوان حمد سافرت للسويد وجيلوان في عمر السنتين، وحصل على الجنسية السويدية، يلعب جيلوان حمد في مركز الجناح المهاجم، بدأ مسيرته الكروية مع نادي بي كي فوروارد السويدي، لعب جيلوان حمد لمنتخبات السويد تحت 17 و19 و21 سنة، كما اختير لقائمة منتخب السويد الأول ثماني مرات لكنه لم يشارك.







جيلوان حمد لاعب العراق الجديد بدأ مسيرة التألق مع العملاق السويدي نادي مالمو، حيث دافع عن ألوان هذا النادي خلال الفترة من 2008 حتى 2013، لعب للنادي خلال تلك الفترة 127 مباراة مسجلا 28 هدف، انتقل بعد ذلك لنادي هوفنهايم الألماني، والذي أعاره لفترة لفريق ستاندر لييج البلجيكي، قبل أن يعود لنادي هامربي السويدي ويسجل له 15 هدف من 54 مباراة، بعدها يخوض تجربة احترافية مع العملاق الكوري الجنوبي أنشيون، ونادي جيلوان حمد الحالي هو كورسيا الأوكراني، من إنجازات جيلوان الحصول مع مالمو على لقب الدوري السويدي مرتين.