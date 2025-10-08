من هو جيس ثورب المرشح الأقرب لمنصب المدير الفني الجديد للأهلي

يقترب الدانماركي جيس ثورب من تولي منصب المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك خلفًا للمدرب الحالي الكابتن عماد النحاس، والذي تولى تدريب الفريق الأول للنادي الأهلي كمرحلة انتقالية بعد إنهاء التعاقد مع الإسباني خوسيه ريبيرو بسبب إخفاقه في تحقيق النتائج المطلوبة في الدوري المصري، حيث بدأ النادي يتفاوض بشكل جدي مع ثورب من خلال أسامة هلال، ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن المدرب الجديد للنادي الأهلي في غضون ساعات بعد اجتماع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بمسؤولي ملف كرة القدم.

نبذة عن تاريخ جيس ثورب الكروي

بدأ حياته كلاعب لكرة القدم في مركز المهاجم في نادي أودنسة ثم إيسبرج وميتييلاند والعديد من الأندية، وحصل مع فريقه على لقب الدوري في عام 1989 ثم فاز بكأس الدنمارك مرتين، وهذه مسيرته كمدرب:

المدير الفني لنادي إيسبرج وتمكن معه من الصعود إلى الدوري الممتاز، كما حصل معه على كأس الدنمارك لموسمين متتاليين 2013 و 2014، وخلالها حصل على جائزة أفضل مدرب في الدنمارك.

المدير الفني لمنتخب الدنمارك تحت 21 سنة، وتمكن من الوصول إلى نصف نهائي يورو 2015.

قيادة فريق ميتيلاند والحصول على الدوري موسم 2017 / 2018.

تمكن من الفوز على مانشستر يونايتد في أبطال أوروبا.

تدريب فريق چينت البلچيكي والوصول معه إلى نهائي كأس بلچيكا.

حصل على الدوري مع نادي چينك موسم 2021/ 2022 وتمكن من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

تحسين مركز فريق أوجسبورج الألماني في الدوري ليصعد به من المركز 15 إلى المركز 11 في موسم 2023 / 2024 والمركز 12 في موسم 2024/ 2025.

الإعلان عن مدرب الأهلي الجديد

نشر الإعلامي إبراهيم فايق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل فيس بوك، أن الإعلان عن جيس ثوروب بات قريباً، إذ تم الاتفاق بنسبة 95 في المائة على المدرب، وسوف يتم الإعلان خلال ساعات بعد جلسة مشاورات مطولة بين رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، مع لجنة التخطيط والتي تتكون من مختار مختار وزكريا ناصف وغيرهما، وبحضور كل من الكابتن وليد صلاح الدين ومحمد يوسف عن أحد المرشحين الثلاثة، وسوف يصل المدرب الجديد مع فريقه المعاون بالكامل.