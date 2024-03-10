من هو اللاعب داني ألفيس الذي انتشر خبر انتحاره في الأوساط الرياضية؟.. كوارث حصدها اللاعب عقب إدانته بجريمة جنسية

أخبر الصحفي البرازيلي، بابلو ألبوكراكي، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي، أمس السبت، بأنه وصلت إليه معلومة أن اللاعب داني ألفيس، نجم نادي برشلونة السابق، ومنتخب السيليساو “البرازيل”، أقبل على الانتحار داخل محبسه في إسبانيا، وكتب بالنص “المعلومات التي تصلني هي أن دانييل ألفيس انتحر”.

لكن إلى الآن لم يعلق المقربون من اللاعب على الخبر الذي أشاعه الصحفي البرازيلي، فيما حرص مراسل شبكة “ESPN”، مويسيس لورينس إلى تكذيب الخبر على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وبحسب “روسيا اليوم”، فقد نفى مراسل شبكة “TNT Sports” مارسيلو بيشلر الخبر أيضا، ويقضي ألفيس عقوبته في أحد السجون الإسبانية بكتالونيا على خلفية إدانته بقضية إعتداء جنسي.

داني ألفيس الذي يبلغ من العمر (40) عاما، تم الحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف، بعد أن حكمت المحكمة العليا في كتالونيا بإدانته في يوم 22 فبراير الماضي، باعتداء جنسي على امرأة في أحد الملاهي الليلية ببرشلونة عام 2022، وألزمت اللاعب بدفع 150 ألف يورو (136 ألف دولار) لضحيته، وذلك على الرغم من تأكيده بأنه مارس الجنس معها بالتراضي.

وبحسب مصادر صحفية برازيلية، فإن الحساب المفتوح باسم الصحفي البرازيلي “باولو ألبوكراكي” هو حساب مصطنع، وأطلق كذبته لكي يحاول معرفة رد الفعل.

يشار إلى أن ألفيس “ابن المدافع السابق الأصغر” بنفي ما يتردد من إشاعات، كما نوه إلى أن وكلاء أبيه سيتخذون الإجراءات القانونية ضد من أطلق هذه الإشاعات.

ويعتبر ألفيس، هو أكثر لاعب في تاريخ كرة القديم تحقيقا للألقاب، وذلك برصيد 43 بطولة، وبذلك فهو يأتي بعد النجم الأرجنتيني، ولاعب إنتر ميامي الأمريكي، ليونسيل ميسي، صاحب الـ44 لقبا.

Informação que me chega é que o Daniel Alves se matou. — Paulo Albuquerque (@Al_buquerq) March 9, 2024

النتائج المترتبة على حكم السجن على داني ألفيس

وبعد صدور حكم السجن على المدافع البرازيلي السابق، داني ألفيس، أفاد موقع “غول” بأن هناك تقارير سابقة قالت بأنه يعاني من مشكلات في صحته العقلية، كما جذبت قضيته أنظار الصحافة العالمية بسبب شهرته الكبيرة، ولأن موضوع الاعتداء الجنسي له خصوصيته في الرأي العام الإسباني، وخاصة منذ صدور قانون عام 2022، الذي يجعل التراضي أحد العناصر الأساسية في قضايا الاعتداء الجنسي، والذي زاد في الحد الأدنى للعقوبة، خاصة تلك التي تتضمن عنف.

وفسخ نادي بوماس المكسيكي عقد اللاعب، بالإضافة إلى أن برشلونة حذف اسمه من قائمة أساطير النادي في المتحف الخاص والمتاجر.