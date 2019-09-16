من هو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الجديد، والسيرة الذاتية له

من هو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الجديد هو سؤال الجميع الان بعد فوز سموه بهذا المنصب الهام رسميا، ونقدم لكم السيرة الذاتية للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل والوظائف القيادية التي تولاها، والشهادات العلمية التي حصل عليها، وتاريخه مع الرياضة عموما، كما نقدم معلومات عن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل cv، وكان قد تم اختيار الأمير عبد العزيز الفيصل بالتزكية اليوم ليكون الرئيس الجديد للاتحاد العربي لكرة القدم، خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذي عقد اليوم في مدينة جدة.







من هو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي الجديد

هو عبد العزيز بن تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، يشغل أيضا الان منصب رئيس الهيئة العامة الرياضية السعودية، وهو نجل الأمير تركي الفيصل وجده هو ملك السعودية الأسبق الملك فيصل آل سعود، وعمه هو أمير منطقة مكة الحالي صاحب السمو الأمير خالد الفيصل، رئيس الاتحاد العربي الجديد لكرة القدم هو رياضي ورجل أعمال سعودي من مواليد الرياض عام 1983، يبلغ من العمر الان 36 سنة، تخرج من جامعة الملك سعود بعد الحصول على البكالوريوس في العلوم السياسية.







الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الجديد هو خريج مدرسة BMW formula في المنامة بالبحرين، شارك في الكثير من سباقات السيارات العالمية، وفاز بكأس سباق بورش جي تي العالمي للسيارات عام 2012.