من هو إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد المرتقب، والسيرة الذاتية له

من هو إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد المنتظر هو سؤال الجميع الآن بعد وجود أنباء قوية عن قرب تولي هذا المدير الفني المتميز قيادة منتخب الفراعنة، ونقدم لكم السيرة الذاتية لإيهاب جلال وتاريخه مع عالم التدريب، والأندية التي دربها من قبل، وإنجازات إيهاب جلال والبطولات التي فاز بها، ومعلومات عن إيهاب جلال CV، وقد أعترف إيهاب جلال بتفاوض اتحاد كرة القدم معه لتولي قيادة المنتخب، وقد نجح جلال في قيادة النادي المصري للفوز على بطل تنزانيا 4-1 في الكونفدرالية في المباراة التي أقيمت بتنزانيا.







من هو إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد المرتقب والسيرة الذاتية

إيهاب جلال من مواليد محافظة الدقهلية في أغسطس 1967 أي أن مدرب منتخب مصر الجديد المرتقب يبلغ من العمر الان 52 عاما، بدأ إيهاب جلال مسيرته مع كرة القدم كلاعب وكان يلعب في مركز الدفاع، وكلاعب لعب لعدة أندية مصرية وهي: الإسماعيلي، المصري، نادي الشمس، واعتزل في نادي القناة.







إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد المنتظر بعد اعتزاله كلاعب، شغل منصب مدير الكرة في المصري البورسعيدي والإسماعيلي، بعدها اتجه للتدريب ومنصب المدير الفني، وكان أول نادي دربه إيهاب جلال هو نادي كهرباء الإسماعيلية في الدرجة الثالثة، ثم درب أندية الحمام (مرتين) وتليفونات بني سويف وكفر الشيخ.

بداية مسيرة التألق التدريبي لإيهاب جلال مع نادي مصر للمقاصة، حيث درب هذا النادي خلال الفترة من 2014 حتى 2017، وقدم مع هذا الفريق عروض مبهرة، ومن أهم إنجازات إيهاب جلال مع مصر المقاصة الفوز بالمركز الثاني للدوري المصري والتأهل لدوري أبطال أفريقيا، بعدها يتولى تدريب نادي إنبي، لكن الزمالك يتعاقد مع إيهاب جلال ويدفع الشرط الجزائي في عقده مع إنبي، بعدها يتولى تدريب المصري البورسعيدي الموسم الماضي، ويقود الفريق للتأهل للكونفدرالية الأفريقية.