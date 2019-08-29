من هو إسكندر القصري مدرب نادي العدالة الجديد، والسيرة الذاتية للمدير الفني التونسي

من هو إسكندر القصري مدرب العدالة الجديد هو السؤال الأبرز الذي يشغل تفكير الجميع الان بعد تألق هذا المدير الفني مع الفريق الصاعد حديثا للدوري السعودي للمحترفين 2020، حيث نقدم لكم السيرة الذاتية لإسكندر القصري من ويكيبيديا وتاريخه مع عالم كرة القدم، والأندية التي درها قبل تدريب نادي العدالة السعودي، وبعد أسبوعين من بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ظهرا جليا إمكانيات التونسي إسكندر القصري، حيث قاد الفريق للتعادل مع الأهلي 1-1 في المرحلة الأولى، ثم الفوز على ضمك 4-0 في المرحلة الثانية.

من هو إسكندر القصري مدرب العدالة الجديد والسيرة الذاتية له

إسكندر القصري من مواليد تونس عام 1958 أي إن مدرب العدالة الجديد يبلغ من العمر 61 سنة، وهو من عائلة رياضية، قبل تولي تدريب نادي العدالة كان مرشحا وبقوة لتدريب منتخب تونس الأولمبي، درب إسكندر القصري قبل العدالة عدد من الأندية التونسية، كان أهمها بالطبع توليه منصب المدير الفني لنادي الترجي العملاق التونسي لكنه لم ينال الفرصة كاملة مع النادي الكبير.

ومن الأندية التي دربها إسكندر القصري من قبل نادي ترجي جرجيس، ونادي مستقبل قابس، والاتحاد المنستيري، وحقق مع المنستيري المركز الخامس في الدوري التونسي وكان أكبر إنجاز في تاريخ هذا النادي، وقبل تدريب العدالة درب نادي اتحاد تطوان الصاعد حديثا للدوري التونسي وقاده لتحقيق نتائج مذهلة.