من هو أليو ديانج لاعب الأهلي الجديد هو السؤال الهام الذي يشغل تفكير كل جماهير النادي الأهلي وكل الجماهير المصرية بعد تعاقد النادي مع اللاعب المالي، ونقدم لكم السيرة الذاتية للنجم أليو ديانج من ويكيبيديا، وتاريخه مع عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها من قبل، ومركز اللاعب وجنسيته، وتعاقد الأهلي مع المالي أليو ديانج في عقد لمدة خمسة أعوام قادما من نادي مولودية الجزائر مقابل 1.1 مليون دولار، على أن يحصل المولودية على 15% في حالة بيع الأهلي للاعب.

من هو أليو ديانج لاعب الأهلي الجديد والسيرة الذاتية له Aliou Dieng

أليو ديانج لاعب الأهلي الجديد من مواليد مالي في أكتوبر عام 1997، أي أنه في أكتوبر القادم سيكمل 22 عام، ويلعب هذا اللاعب المتميز في مركز الوسط المدافع، وهو مركز كان يبحث الأهلي عن تدعيمه بقوة خلال الفترة الماضية، ووجد ضالته في هذا اللاعب الجيد، لعب أليو ديانج لمنتخب مالي الأولمبي ولم يلعب حتى الان لمنتخب مالي الأول، ولكن بعد انضمامه للأهلي سيكون خيار أول لمركزه في منتخب مالي الأول.

بدأ أليو ديانج لاعب الأهلي الجديد مسيرة التألق في عالم كرة القدم مع العملاق المالي نادي دجوليبا، وفي موسم 2018-2019 ينضم لمولودية الجزائر وحجز مكانه أساسيا على الفور مع بطل الجزائر، وشارك معه في 50 مباراة في كافة البطولات وسجل هدف واحد.